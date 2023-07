Fucsovics néha nem szereti nézni Alcaraz játékát

Fucsovics Márton elmondása szerint a Nagy Péter, Palágyi Miklós, Vaskó Balázs edzői stáb jó hatással van rá, és nagyon közel van idei tervei megvalósításához. – Ők rá tudtak bírni a kemény melóra. Decemberben nagyon jó alapozást csináltunk, ennek köszönhetően nagyon jó fél évet zártunk. Jelenleg 54. vagyok a világranglistán, és lassan meglesz a top 50 is, úgyhogy jó irányba haladunk – mondta az M1 aktuális csatorna megkeresésére a 31 éves teniszező, majd hozzátette: a következő cél a legjobb 40.

Wimbledonban idén három meccset nyert meg. Fotó: EPA/Tolga Akmen



Fucsovics pozitívan tekint vissza idei teljesítményére, bár a salakos szezonnal nem teljesen elégedett. A füves pályás versenyeken viszont több nagyobb skalpot is bezsebelt, így például a stuttgarti tornán legyőzte az ATP-rangsorban akkor nyolcadik amerikai Taylor Fritzet, emellett pedig pályára lépett Danyiil Medvegyev, Holger Rune és Novak Djokovics ellen is. – Sokat lehet tőlük tanulni, a meccseken is, de főleg a versenyek előtti edzéseken. Jannik Sinnerrel például sokat szoktam gyakorolni, szinte minden Grand Slamen hozunk össze közös edzéseket. Djokovicstól leginkább azt lehet elsajátítani, hogy rendíthetetlen, és magától nem fog hibázni ezen a szinten – emelte ki Fucsovics, akit kifejezetten feldobott a wimbledoni centerpálya hangulata.

– Kihagyom a salakpályás versenyeket és inkább kemény pályára készülök, a fő attrakció pedig a US Open lesz, arra kellene a legjobb formámba kerülnöm – hangsúlyozta a magyar teniszező, aki a közeljövőben két challenger besorolású tornán, majd Cincinnatiben és Winston-Salemben szerepel a New Yorkban sorra kerülő US Open előtt. Fucsovics arra is kitért, hogy a teniszben évek óta érzékelhető egy új generáció felbukkanása, a jelenlegi spanyol világelső Carlos Alcarazon kívül több tehetséges huszonéves is feltűnt a pályán. – Néha nem szeretem nézni Alcarazt, mert húszévesen annyira jól játszik, hogy nem is értem, én néha mit csinálok a pályán. Fantasztikus, amit művelnek, de azért remélem, hogy még fogok velük játszani és azért egyszer-kétszer meg fogom őket verni – zárta gondolatait Fucsovics Márton.

