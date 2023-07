Hazugsággal vádolta meg a Bayern legendája a távozó világbajnokot

Azt megállapíthatjuk, hogy a Bayern München vezetői sokkal többet várhattak Lucas Hernández leigazolásától 2019-ben, mint amit végül négy év alatt kaptak a francia védőtől. A bajorok tőlük szokatlanul mélyen a pénztárcájukba nyúltak Hernández megszerzése miatt, akiért nyolcvanmillió eurót fizettek az Atlético Madridnak, ami azóta is klubcsúcs. Hogy nem térült meg a befektetés, azt leginkább az érzékelteti, hogy ehhez képest most sajtóhírek szerint csaknem féláron adták el őt a PSG-nek.

Hernández ráadásul sokat volt sérült, az első müncheni idényében 19, a legutóbbiban pedig 35 meccset hagyott ki – gyakorlatilag a teljes évadot. Így aztán a 2020-as mindent nyerő évnek is csak külső szemlélője volt többnyire, a PSG ellen akkor megnyert BL-döntőben is csak a kispadig jutott. Amikor játszott, nem nyújtott rossz teljesítményt, de négy év alatt 107 meccs nagyon kevés volt egy rekordigazolásként vezérnek szerződtetett védőtől.

A 27 éves játékos, aki 2018-ban alapembere volt a világbajnok francia válogatottnak, sokat köszönhet a Bayernnek, amely a sérülései ellenére is kitartott mellette, sőt még azt is tolerálta, hogy kis híján börtönbe kellett vonulnia. A hírek szerint most sem a klub akarta elküldeni, hanem Hernández döntött úgy, hogy távozni szeretne, amit a búcsúüzenetében meg is erősített.

„Szeretném őszintén megköszönni csapattársaimnak, az edzői stábnak, a klub minden dolgozójának, valamint az FC Bayern München vezetőinek és edzőinek a bizalmat és a mindenkori feltétel nélküli támogatást. Ez a klub lehetővé tette számomra, hogy játékosként és emberként is fejlődjek. Büszke vagyok arra, hogy a világ egyik legrangosabb klubjának mezét viselhettem. Végezetül kérem, hogy tartsák tiszteletben a döntésemet, még ha a búcsú mindig nehéz is” – többek közt e sorokkal intett búcsút Münchennek Hernández az Instagramon.

A legtöbb Bayern-szurkoló azonban hálátlannak tartja őt, és nem csak a drukkerek. Mehmet Scholl, a Bayern München legendája is sarkos véleményt fogalmazott meg: „Egy szavát sem hiszem el. Viszlát!” – írta a bejegyzéshez Scholl, aki 1992-től a 2007-es visszavonulásáig szolgálta a Bayernt, nyolcszor nyerte meg a Bundesligát, 2001-ben pedig a BL-t is a csapattal.

Hernándezt ez persze aligha hatja meg, a PSG-ben újra főszerep vár rá, hiszen a lejáró szerződéssel távozott Sergio Ramos helyére érkezett a védelembe.

Borítókép: Lucas Hernández kiverte a biztosítékot a Bayern Münchennél (Fotó: PSG / Facebook)