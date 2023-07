Marco Rossi elárulta, volt-e szerepe Szoboszlai liverpooli szerződésében

Sokan úgy gondolják, hogy Szoboszlai Dominik akkor kezdett el látványosan éretten futballozni Lipcsében az előző idényben, miután Marco Rossi őt nevezte ki a magyar válogatott csapatkapitányának. A mindössze 22 éves középpályás nem roppant meg a felelősség súlya alatt, sőt még inkább vezérként kezdett el viselkedni, ami a lipcsei teljesítményén is meglátszott, s ennek köszönhetően nemcsak felfigyelt rá a Liverpool, hanem kifizette a hetvenmillió eurós kivásárlási árát. Innen nézve jogos a kérdés, hogy mekkora Rossi szerepe abban, hogy Szoboszlai ilyen gyorsan eljutott a világ egyik legnépszerűbb klubjába.

– Nem fogok azzal kérkedni, hogy szerepem van ebben – hárította el a felvetést Rossi a tőle megszokott egyenességgel. – Dominik leginkább saját magának lehet hálás, egészen kiskora óta dolgozik azért, hogy erre a szintre jusson. Nem rólam van itt szó, így meg is maradnék a háttérben. Persze sokat beszéltem Dominikkal, amikor még nem volt teljesen biztos a döntésben, aztán neki, a családjának és a menedzsmentjének is gratuláltam a bejelentés után. A Liverpool játékosának lenni hatalmas eredmény. Mindenki azt várja, hogy a legjobbak közé lépjen a jövőben.

Rossi szerint ebben sokat segíthet Szoboszlainak Jürgen Klopp, a Liverpool menedzsere, akit a világ egyik legjobb edzőjének tart.

– Szoboszlai érdekes játékos, és fontos tagja lesz a Liverpoolnak – jósolta Rossi. – Megpróbálják újraépíteni a középpályát, rá és Alexis Mac Allisterre alapoznak. Biztos vagyok benne, hogy Dominik Liverpoolban megteszi a következő lépést, ami már topjátékossá teszi.

Arról is kérdezték a kapitányt, hogy nem volt-e nehéz döntés egy ennyire fiatal játékost megbízni azzal, hogy a magyar válogatott csapatkapitánya legyen. Ami egyébként nem is volt megszokott, hosszú ideje a keret legrutinosabb tagjai közül került ki a kapitány, Szoboszlai előtt ilyen volt Szalai Ádám, Dzsudzsák Balázs, Juhász Roland, Gera Zoltán vagy Király Gábor is.

– Megvolt az okunk rá, hogy őt bízzuk meg a kapitányi karszalag viselésével és annak minden felelősségével – reagált Rossi. – A legfontosabb a személyisége, született vezér. A jelent és a jövőt is szem előtt tartottuk a döntésnél, őt pedig büszkeséggel tölti el, hogy ő viseli a karszalagot. Amikor először láttam játszani, még nem volt tizennyolc, de nem sokkal később már debütált a válogatottban. Elképesztő személyisége van, az első perctől lenyűgözött. Emberként és játékosként is sokat fejlődött az elmúlt egy évben, és nincs kétségem afelől, hogy ezután még többet fog.

Mint ismert, Szoboszlai és Erling Haaland csapattársak és jó barátok voltak a Salzburg színeiben, és hasonló utat járnak be, amiben a norvég egy lépéssel előrébb jár. Mindketten egy német élcsapathoz kerültek Salzburgból, Szoboszlai Lipcsébe, Haaland Dortmundba, majd onnan a Premier League krémje következett, a norvég számára a Manchester City tavaly, Szoboszlainak a Liverpool most. Haaland az első angliai idényében mindent vitt, gólkirály lett és triplázott a Cityvel. Vajon Szoboszlai is ilyen zökkenőmentesen veszi a váltást?

– Nem hasonlíthatsz össze egy csatárt egy tízessel – reagált Rossi. – Haaland a góloknak él, ez az élete. Dominik kulcspasszokat, gólpasszokat ad, de gólokat is szerez. Teljesen más a két játékos karakterisztikája, de mindketten elképesztően tehetségesek. Dominik a gólszerzésben fejlődhet még, hogy posztja egyik, ha nem a legjobbja legyen.

