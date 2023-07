Mbappé nyílt levelet írt, a békére szólít fel

A héten egy francia rendőr halálra lőtt egy 17 éves fiút. Önkéntes emberöléssel vádolják a tettest, miután Pascal Prache ügyész kijelentette, hogy „nem teljesültek a fegyver használatának jogszerű feltételei”. Az eset következményeként Franciaországban zavargások törtek ki, több tízezer rendőr bevetésére volt szükség néhány nap alatt.

A párizsi születésű világbajnok labdarúgó, Kylian Mbappé a Twitter-oldalán kérte az erőszak megszűnését, miután a zavargások már negyedik éjszakája folytatódtak országszerte.

A magyar fordítás:

Mint minden franciát, engem is megdöbbentett a fiatal Nahel brutális halála. Mindenekelőtt őszinte részvétünket fejezem ki a családjának. Nyilvánvalóan nem maradhatunk közömbösek a körülményekkel kapcsolatban, amelyek között ez az elfogadhatatlan haláleset bekövetkezett. E tragikus esemény óta a népharag kifejezésének lehetünk tanúi, amelynek okát ugyan megértjük, formáját mégsem tudjuk támogatni. Az erőszak semmit sem old meg ebben a helyzetben. Amit elpusztítasz, az a te tulajdonod, a te városod, a te környéked. Ezekben a feszültséggel teli napokban nem maradhatunk csendben, állampolgári kötelességünk, hogy megbékélésre és tudatosságra szólítsuk fel az embereket. A társadalom felelőssége, hogy helyreállítsuk a békét. Szülőké, szomszédoké, testvéreké. Vannak más, békés módok is az önkifejezésre, azokra kell koncentrálnunk. Az erőszaknak véget kell vetni, hogy átadja a helyét a gyásznak, a párbeszédnek és az újjáépítésnek – írta Mbappé.

A 2018-ban világbajnok francia válogatott csatárával kapcsolatban egyéb fejlemények is vannak. A Marca szerint két-három évet hosszabbíthat a PSG-vel. Tehát nem fog a Real Madridhoz igazolni – sem most, sem pedig jövőre.

