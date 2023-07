Nagy dobások és egy nagy futás – remek főpróba a budapesti atlétikai vb-re

Június közepén egy nagy sikerű családi nappal már megnyitották az augusztusi világbajnokságra épült Nemzeti Atlétikai Központot, pénteken és szombaton pedig maguk az atléták is birtokba vették a 128. magyar bajnokságon. S Kelet-Közép-Európa legmodernebb atlétikai létesítményében, ami egy igazi ékszerdoboz a Duna partján, az ob-re elkészült az edzőközpont is. Utóbbi Csepelhez, a 35 ezer fő befogadására alkalmas stadion Ferencvároshoz tartozik, a Ráckevei-Duna fölött pedig impozáns gyalogos- és kerékpároshíd köti össze, amelyen elektromos kocsikkal szállították a versenyezőket, miként majd a világbajnokságon is. Versenyzőink a két nap során egymásra licitálva áradoztak a körülményekről – a kiváló borítású futópályán dőltek az egyéni csúcsok –, de azt egyelőre el sem tudjuk képzelni, milyen lesz majd a hangulat, amikor a vb-n megtelnek a lelátók. A jegyeladási mutatók mindenesetre errefelé mutatnak.

Azt, hogy a vb-n hány magyar versenyző indulhat, majd a világranglisták július 31-i zárásakor derül ki. Egyelőre kilenc olyan versenyzőnk van, akik teljesítették a nevezési szintet, de a rangsorok alapján – alapvetően az atléták öt legjobb eredményéért járó pontszámokat átlagolják – sokan állnak kvótát érő helyen. Így az általunk hagyományosan kiemelt figyelemmel követett férfi-kalapácsvetésben jó eséllyel három honfitársunkért is szoríthatunk majd a világbajnokságon. A 2019-es dohai vb-n bronzérmes, tavaly Eugene-ban ötödik, majd a müncheni Eb-n ezüstérmes Halász Bence az egyik biztos indulónk, az ob előtt a világranglistán pedig Varga Donát a 21., Rába Dániel a 30. helyen állt. S a vb-n majd 36-an léphetnek dobókörbe. A 2012-es, londoni olimpián győztes, már 41 éves Pars Krisztián nevét is látjuk a rangsorban, de csak az 55. helyen, és nem feltétlenül az életkora, hanem a megszámlálhatatlan sérülése miatt. S bár olimpiai bajnokunk az ob-re benevezett, a versenyen éppen a jelenlegi sérülése miatt nem indult el.

A versenyszámban Halász idei legjobbjával, 77,52 méterrel győzött, a javuló formája mindenképpen jó előjel a vb-hez közeledve. Varga 75,26-tal vitte az ezüstöt, Rába 72,47-tel a bronzot, és mindketten javítottak a pontszámukon a világranglistán.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Olimpiai bronzérmes, fedett pályás világbajnok súlylökőnk, Márton Anita idei legjobbjával, 18,40 méterrel győzött; nem kérdés, hogy kijut a vb-re, az ob előtt 20. volt a rangsorban, és neki is a legjobb 36 közé kell bekerülnie.

– Kicsit gyengén kezdtem, idén a versenyzésem nem akar összeállni. Annak viszont örülök, hogy az utolsó két dobásom jó lett, és végre sikerült meglöknöm azt, amit edzéseken is. Ez feltétlenül előremutató – fogalmazott Márton Anita.

A tavalyi müncheni Eb-n női 100 méteres gátfutásban ezüstérmes Kozák Lucának a vb-szintje is megvan, neki emiatt kell számolgatnia. A mostani 12,72 másodperces győztes idejének viszont nagyon örülhetett, hiszen ezzel a jövő évi párizsi olimpia nevezési szintjét (12,77 mp) is teljesítette, vagyis kvótát szerzett.

Az volt a cél, hogy a 12.77-es szintidőn belül fussak, ez 72 lett, boldog vagyok. Nagyon jó verseny volt. a futásommal elégedett vagyok, bár nyilván voltak benne hibák, viszont ebből lehet előrelépni

– mondta Kozák Luca, aki elárulta, a vb-n az a célja, hogy 12,69 másodperces egyéni rekordjánál jobbat fusson.

Szólni kell a férfi-gerelyhajításról is, amely a hatodik sorozatban hozott egy nagy dobást. A még csak 18 éves Herczeg György öt métert javítva 79,89 méteres egyéni csúccsal győzött, erre nem volt válasza az addig vezető, esélyesebb, a vb-részvétel határán táncoló Rivasz-Tóth Norbertnek (75,41). Herczeg pedig megerősítette az első helyét az U20-as világranglsta élén – ez nem hangzik rosszul.

– Hetvenhét méteres eredményt álmodtam meg, így nagyon megleptem még magamat is. Nem gondoltam volna, hogy ekkorát fogok dobni, egy kicsit el is érzékenyültem – nyilatkozta az újdonsült bajnok, aki az aranyat – miként a valamennyi érmes – élő zenére, muzsikaszóra vehette át.

Tényleg jó hangulatú lett az idei magyar bajnokság.

Borítókép: Kozák Luca a bajnoki arany mellé olimpiai kvótát is szerzett (Forrás: MTI/ Mónus Márton)