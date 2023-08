Fucsovics magabiztosan nyert, Piros nem utazott el a US Openre

Fucsovics Márton fontos győzelmet aratott. A winston-salemi ATP 250-es tenisztorna tizennegyedik kiemeltje esélyes volt a kínai Csang Csi-Csen ellen, és magabiztosan érvényesítette is a papírformát, így megszerezte első győzelmét a nyári amerikai keménypályás idényben, még a jövő hétfőn kezdődő US Open előtt. Az év utolsó Grand Slam-tornáján a selejtezők keddtől péntekig zajlanak öt magyar játékos részvételével, igaz, közülük legfeljebb négy juthat a főtáblára. Piros Zsombor a ranglista alapján kiemelt lenne a kvalifikációban, de nem utazott el New Yorkba.

Piros Zsombor a US Open helyett a Davis-kupára és a pontgyűjtésre koncentrál (Fotó: AFP/Kisbenedek Attila)

Fucsovics Márton Wimbledon óta mindössze két versenyen játszott: egy spanyolországi challenger-viadalon két meccset nyert, majd a cincinnati mesterverseny selejtezőjében első találkozóját elveszítette. Fontos volt tehát a Csang Csi-Csen elleni győzelem pozitív élménye a US Open előtt, ráadásul a magyar éljátékos kétséget sem hagyott afelől, hogy ki lesz a győztes, 6:4, 6:2-re intézte el kínai ellenfelét.

Fucsovics következő ellenfele a harmadik kiemelt amerikai Sebastian Korda vagy a francia Benjamin Bonzi lesz az amerikai nyílt teniszbajnokság utolsó felvezetőversenyén. Hogy a US Openen mit lehet várni Fucsovicstól? A főtábla sorsolása előtt nem érdemes esélyeket latolgatni.

Fucsovics mellett további három magyar játékos, Marozsán Fábián, Udvardy Panna és Balázs Attila is alanyi jogon főtáblás lehet New Yorkban. Előbbi kettő minden bizonnyal él is ezzel az eséllyel, a védett ranglistával főtáblás Balázs viszont április óta nem játszott meccset, s az Australian Open előtt hasonló pozícióból az utolsó pillanatban végül úgy döntött, nem vállalja a játékot.