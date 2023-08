Két mérges világbajnokkal került egy társaságba 19 éves gerelyhajítónk

Most a döntőbe jutáshoz 83 méteres szintet határoztak meg, és ezt sokan tekinthették reális célnak, hiszen a 35 fős mezőnyből tizenheten már a 85 métert is túldobták. A Nemzeti Atlétikai Központban 10.10-kor szólított A csoport tagjai közül azonban csak csak a tokiói olimpiai bajnok indiai Neeraj Chopra teljesítette a szintet, ő viszont nem sokat vacakolt, elsőre 88,77-ig hajította a gerelyt. Az első csoportban a 80 métert is csak négyen dobták túl, és úgy kalkulálhattunk, hogy a döntőbe jutáshoz 79-80 méteres eredményre lesz szükség.

Ez sajnos később a B csoportban Herczeg Györgynek nem jött össze. Az első dobása 72,31 lett, a második 76,18, a harmadik pedig ennél jóval kisebb, versenyzőnk ezt le sem mérette. A döntőbe jutáshoz végül 79,78 méter kellett, Herczeg György pedig a 23. helyen zárta a világbajnokságot.

– Boldog vagyok, hogy itt lehettem, sajnos nem tudtam nyolcvan métert dobni. Az utolsó kísérletemben akár benne is lehetett volna, de megingott az egyensúlyom. Még szoknom kell azt a helyzetet, hogy az első három dobásomból a legjobbat tudjam kihozni magamból. A legutóbbi három versenyemen sikerült, sajnos most nem. Nem úgy sikerült a verseny, ahogy szerettem volna – szögezte le Herczeg György, de nem szabad elkeserednie. Tizenkilenc évesen a legfiatalabb volt a mezőnyben, s a legutóbbi két vb-n győztes granadai Anderson Peters (78,49), valamint 2015-ös világbajnok kenyai Julius Yego (78,42) sem jutott be a döntőbe. Ők joggal bosszankodhatnak.

Borítókép: Herczeg Györgynek nem sikerült bejutnia a döntőbe (Fotó: Origó/Csudai Sándor)