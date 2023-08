Sigérnek nincs kétsége afelől, mire számíthat a Fradi

A 6-1-es idegenbeli siker után a Ferencváros óhatatlanul kicsit lanyhábban kezdte a visszavágót. A meccs elején gólt kapott, de azért megfordította a találkozót és így kettős győzelemmel jutott tovább. Hosszú idő után ismét kezdő volt Tokmac, Dibusz Dénes és Cristian Ramírez viszont pihenőt kapott, Dibusz távollétében Sigér Dávid volt a csapatkapitány. És még egy fontos körülmény: a szurkolók is kezdenek magukhoz térni a KÍ Klaksvík elleni sokkból, ha telt ház nem is volt a Groupama Arénában, több mint tizenegyezren buzdították a csapatot.

A Fradi-tábor győzelmet akart ünnepelni (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

– Pozitívum, hogy kettős győzelemmel jutottunk tovább. Nagy különbségű győzelem után nem volt könnyű teljes koncentrációval pályára lépni, és nem is tudtuk elérni, hogy ne kapjunk gólt, de megérdemelten fordítottunk. A kinti összecsapáson sokkal hatékonyabban futballoztunk – értékelte a mérkőzést Máté Csaba, az FTC vezetőedzője, majd hozzátette, Ramírez kisebb sérüléssel bajlódik, ezért nem szerepelt.

A Konferencialiga selejtezőjének rájátszásában a Zalgiris Vilnius lesz a Fradi ellenfele. A litván csapat a visszavágón súlyos, 5-0-vereséget szenvedett a svéd Häcken otthonában az Európa-ligában, így roppant csalódottan száll alá a Konferencialigába. Nem is vitás, hogy a Fradi a párharc esélyese. Az első meccset jövő csütörtökön Vilniusban játsszák, méghozzá műfüvön. Máté Csaba szerint erre is fel kell készülniük.

– Ott volt a stábomból egy megfigyelő a litván csapat mérkőzésén. Megfelelően fel kell készülnünk, apróságok dönthetnek, ráadásul idegenben ismét műfüves talajon játszanunk – Máté Csaba ennyit árult el a következő feladatról.

Sigér Dávid: Több gólt rúgunk majd

Természetesen Sigér Dávid sem becsüli le a litván ellenfelet, a Hamrun ellen csapatkapitányként Dibuszt Dénest helyettesítő középpályás mégis amondó, ki kell jönnie a különbségnek, a Fradi ugyanis jobb csapat, mint a Zalgiris.

– Megfelelően fel kell készülnünk, stabilizáljuk a védelmet, és nem engedjük az ellenfelet helyzethez se jutni. Ez az elsődleges cél. Ha ez sikerül, akkor biztos vagyok benne, hogy van annyi minőség és van annyi lendület bennünk támadásban, hogy fogunk majd gólokat rúgni.

Azt nem mondom, hogy már egyből az első mérkőzésen, de a két meccs alatt biztos vagyok benne, hogy célba tudunk érni – mondta Sigér.

Az újra remek formába lendülő középpályás arról is beszélt, noha nem örült a Hamrun ellen kapott gólnak, de azért nem is idegeskedett.

– A gólnál többen is kisegíthettük volna egymást, magamat is beleértve természetesen – mondta önkritikusan Sigér. –Tudtuk, hogy ha teljes fokozaton jól megy mindenki, ha jól működünk csapatként, akkor jobbak vagyunk náluk, és megfordítjuk a meccset. Még nagyon sok volt hátra ahhoz, hogy meg tudjuk fordítani a meccset, szóval annyira azért nem aggódtam, amikor betaláltak. Hamar ráéreztünk arra, hogy mi az ellenszer a játékukra, kijött a minőségbeli különbség. Sok helyzetet alakítottunk ki, ma is lehetett volna több benne, de nem bánom, remélem, hogy tartalékoltak a következő meccsre a fiúk, még hagytak a gólokból a folytatásra is.

Nem ez az igazi Debrecen

A Debrecen telt ház, közel húszezer néző előtt fogadta a Rapid Wient a visszavágón, de sajnos esélye sem volt a továbbjutásra, az osztrák csapat lefocizta a Lokit, 5-0-ra nyert és ezzel a különbséggel jutott tovább.

– Gratulálok a Rapidnak, jobb volt, megérdemelte a továbbjutást, sok sikert kívánok neki. Szeretnék köszönetet mondani a szurkolóinknak, tudom, hogy nekik sem könnyű, elnézést kérek az eredményért. Nehéz és fájdalmas ez az este számunkra, de most ezzel kell megküzdenünk. Jelenlegi célunk az, hogy összetartsunk, ez egy teszt is lesz, miként tudunk reagálni a helyzetre. Hétfőn meg szeretnénk mutatni, kik is vagyunk valójában – mentegetőzött Szrdjan Blagojevics, a DVSC szerb vezetőedzője.

Nos, hétfőn a Debrecen a Kisvárdát fogadja az NB I 4. fordulójában.

Borítókép: Sigér Dávid tökéletes lábtartással lövi el a labdát, amely a kapufán csattant (Fotó: Origó/Ladóczki Balázs)