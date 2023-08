„Szoboszlai, az Anfield új kedvence” – videós összefoglaló a meccs emberéről

Később az M4 Sportnak Szoboszlai további beszélt Marco Rossiról és Kerkez Milosról is.

– Szinte sosem vagyok elégedett magammal, ettől függetlenül örülök, hogy ilyen teljesítményt tudtam nyújtani – jelentette ki, de azért nagyjából elégedett a második fellépésével a Premier League-ben. – Sztori szokott lenni köztem és Marco Rossi között, hogy én is emberből vagyok, én is hibázhatok, de nem szeretek hibázni, és még mindig nem tudom elfogadni, ha ilyen kis hibákat elkövetek, de majd ezen is túljutunk".

Szoboszlai és Kerkez mezt cserélt egymással

Szoboszlai azt is elárulta, hogy a lefújás után mezt cserélt honfitársával, majd tréfálkozva hozzáfűzte: most már lesz mivel port törölgetnem...

A 19 éves Kerkez szerint a Bournemouth jól kezdte a mérkőzést, de nehéz egy ilyen szintű csapat ellen játszani, mint a Liverpool, és a végén a szerencse is hiányzott.

– A mesterrel megbeszéltük, hogy az első perctől kezdve agresszívan kell játszanunk és megmutatni nekik, hogy nem fogunk beállni védekezni, hanem előre megyünk és támadunk. Ez az első húsz-harminc percben sikerült, de nem tudunk végig támadni egy olyan együttes ellen, ahol ilyen jó játékosok vannak. Büszke vagyok a csapatomra, mert szerintem jól játszottunk, csak most nem jött ki az eredmény – nyilatkozott Kerkez Milos, aki elárulta, a meccs után viccelődve azt mondta Szoboszlainak, hogy bár valóban tizenegyes volt, amikor elesett a tizenhatoson belül, de szerinte kicsit azért feldobta magát.

Szoboszlai Dominik egy csapásra meghódította a Liverpoolt

Szoboszlai a Premier League első fordulójában, a Chelsea vendégeként is jól játszott, még ha nem is kiemelkedően. Az volt a legfontosabb, hogy Jürgen Klopp bízott benne, nem cserélte le, és természetesen a Bournemouth ellen is a kezdőcsapatba állította. Szoboszlai meghálálta a bizalmat. Kicsit visszafogottan kezdett, de aztán kiharcolt egy tizenegyest, a második félidőben pedig egyértelműen a Liverpool vezére volt, a harmadik gól is részben az ő érdemet. A statisztikai mutatói is egészen kiválóak, a klub az elemzésében kimondta, talán inkább neki kellene rúgnia a büntetőket.

A szurkolók nem véletlenül választották meg a meccs legjobbjának. Mi több, a Liverpool FC – A Way Of Life oldal „Az Anfield új kedvence” felütéssel készített a Bournemouth elleni teljesítményéről videós összeállítást.

Dominik Szoboszlai vs Bournemouth 🎦



93% Pass accuracy

4/5 Accurate long passes

1 Chance created

1/3 Shots on target

1 Penalty won

5/8 Duels won

1/1 Tackle won

5 Recoveries



A new Anfield favourite 🌟pic.twitter.com/BJGOHOaQCy — Liverpool FC - A Way Of Life (@LFCAWOL) August 19, 2023

Klopp: Borzalmasan kezdtünk

– Borzalmas kezdtünk. Azt hittem, az első gól, amit les miatt nem adtak meg, jó volt ébresztőnek. Erre egy perccel később kaptunk egy szabályos gólt, ami rosszul érintett. Szükségünk volt néhány percre, hogy észhez térjünk. A második félidő teljesen másként alakult, mert hirtelen tízen lettünk, de megszereztük a harmadik gólt, ami nagyon fontos ebben a pillanatban – értékelte a meccset Jürgen Klopp, a Liverpool vezetőedzője. Ő maga a nagy hőségre fogja a rossz kezdést.

– Meglepően meleg volt ma, szóval kemény volt a fiúknak, de ezt végigküzdöttük, megszereztük a három pontot, és a legfontosabb – folytatta Klopp, hozzátéve, hogy a Liverpool jobban reagált a Bournemouth elleni gólra, mint a Chelsea elleni szezonnyitón a Chelsea egyenlítésére.

Borítókép: Diogo Jota köszönti Szoboszlait (Fotó: Getty)