Szoboszlai és Sallai is mosolyt varázsolhatott Marco Rossi arcára

Maradt még magyar légiós a BL-ben is

Maradhatunk még Angliába, ahol a harmadosztályra is figyelhetünk. Ott a Barnsley-ban Callum Styles hétfőn kezdőként otthon 87 percet töltött a gyepen a Peterborough ellen, a meccset 3-1-re a vendégek nyerték meg, majd a magyar válogatott középpályás szombaton is kezdett hazai pályán, de csak 66 percet kapott, ekkor az Oxford győzte le a Barnsley-t ugyancsak 3-1-re. Ugyanebben az osztályban a Reading–Stevenage találkozón a házigazda 2-0-ra nyert, a vendégek kapuját végig Hegyi Krisztián védte.

A nemzetközi kupákban is szurkolhatunk még magyar labdarúgóknak. A Bajnokok Ligája selejtezőiek a 3. körében a Panathinaikosz az Olmpique Marseille vendége volt a visszavágón, és a 2-2-es végeredményt követő tizenegyespárbajt 5-3-ra megnyerte, Kleinheisler László a 106. percben állt be, és belőtte a maga tizenegyesét. (A Panathinaikosz szombati bajnoki mérkőzését az Atromitos ellen elhalasztották.)

A Panathinaikosz játékosai rohannak ünnepelni, Kleinheisler a kép jobb szélén startol Fotó: AFP

Az Európa-Konferencialigában négy magyart is találhattunk az összeállításokban, igaz, közülük csupán Lang Ádám az állandó tagja Marco Rossi keretének. Ő nem lehetett boldog, mert csapata, a ciprusi Omonia Nicosia 5-1-re kikapott a dán Midtjylland vendégeként és ezzel kiesett, a magyar védő végigjátszotta a mérkőzést. Az azeri Neftci Baki Tamás Márkkal a soraiban búcsúzott a török Besiktas ellen, Gyurcsó Ádám a ciprusi AEK Larnaca tagjaként esett ki az izraeli Maccabi Tel-Aviv ellenében, egyedül Varga Roland örülhetett, aki a Sepsi OSK-val továbbjutott a kazah Aktobe kiejtésével.

És, ha már nemzetközi kupa, akkor ideillik CONCACAF Ligák kupája a tengerentúlon, amelynek az elődöntőjében a Philadelphia Union az Inter Miami-t fogadta, Gazdag Dániel kezdőként a 87. percig testközelből figyelhette Lionel Messi zsenialitását, akinek a vezérletével a vendégek 4-1-re nyertek, és egyébként magyar idő szerint vasárnap hajnalban meg is nyerték a sorozatot.

Visszatérve Európába Németországban találjuk a legtöbb magyar profi futballistát. A Hoffenheimben bajnoki mérkőzésen otthon mutatkozhatott be a most igazolt Szalai Attila – hétfőn a lübecki kupameccsen a második félidőre állt be –, és ez a debütálás nem sikerült jól Sallai Roland csapata, a Freiburg ellen: előbb egy öngólt szerzett, majd ő is hibázott Sallai Roland gólja előtt, a vége az ő szempontjából 2-1-es hazai vereség lett, ugyanakkor Sallai jó formája alighanem jó hír a szövetségi kapitánynak. Az RB Leipzig keretéből még mindig hiányzik a lábadozó Gulácsi Péter, Willi Orbán viszont ott volt a csapatban, amely gólokban gazdag meccsen 3-2-re kikapott idegenben a Leverkusen elleni rangadón. Az Union Berlin a még sérült Schäfer Andrást nélkülözve győzte le a Mainzot, a második találat előtt a korábbi ferencvárosi kedvenc, Aissa Laidouni adta a gólpasszt. A másodosztályban két magyar érdekeltségű csapat találkozott egymással, a Németh Andrást a 85. percben bevető Hamburg simán nyert otthon 3-0-ra Dárdai Pál együttese, a Hertha ellen, a berlinieknél ifj. Dárdai Pál végig a cserepadon ült, Dárdai Bence végigjátszotta a mérkőzést, Dárdai Márton kezdett, az 52. percben lecserélték.

Ádám Martin az egyik legnépszerűbb légiós

Az olasz másodosztályban Nagy Ádám ezúttal nem lépett pályára, mert a Pisa Lecco elleni mérkőzését elhalasztották, a Parma a Feralpi Salót fogadta, 2-0-ra legyőzte, de Balogh Botond mindezt csak a kispadról élvezhette. A belga második vonalban an Lommel az FC Bruges II-t győzte le otthon 1-0-ra, Vancsa Zalán végig a pályán volt, és a 93. percben ő adta a gólpasszt. A francia élvonalban a Le Havre a saját stadionjában kapott ki 2-1-re a Bresttől, Loic Nego a kispadon ragadva figyelte a csapata vereségét.

Ádám Martin szurkolói Ulszanban

Az Ulszan Hyundai 1-0-ra legyőzte a Csonbuk Motors csapatát a dél-koreai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (K League 1) 27. fordulójában. Ádám Martint negyvenfős magyar szurkolótábor buzdította a lelátóról. A 2002-es világbajnokságra épült Munszu Stadion lelátóján negyven magyar fiatal is helyet foglalt, akik a cserkészmozgalom világtalálkozójára, a dzsemborira utaztak Dél-Koreába, majd annak lezárultát követően körutazást tesznek az ázsiai országban, Ulszant is érintve. Legnagyobb örömükre a csatár végigjátszotta a mérkőzést.

