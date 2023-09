Cristiano Ronaldo nagyon nem hiányzott a portugál válogatottból

Ki tudja, mi a vége, ha az eltiltott Cristiano Ronaldo is a pályán lehet… Luxemburg eddig saját magához képest remekül szerepelt az Európa-bajnoki selejtezőkön, hiszen legyőzte Izlandot és Bosznia-Hercegovinát is, amivel akár még a továbbjutásban is reménykedhet, ám ahogyan a mondás szól: a fák nem nőnek az égig. A miniállam futballistái alighanem örültek annak, hogy Cristiano Ronaldo nem játszhatott ellenük, hamar kiderült azonban, hogy ennek nincsen jelentősége, ugyanis hatalmas pofonba szaladtak bele: Portugália 9-0-lal ütötte és józanította ki őket.

A portugálok kilencszer ünnepelhettek Fotó: AFP

Goncalo Ignácio, Diego Jota és Goncalo Ramos duplázott, a maradék három gólon pedig Ricardo Horta, B. Fernandes és Joao Felix osztozott, a luzitánok a szünetben már 4-0-ra vezettek, de utána sem spóroltak az energiával. Roberto Martínez szövetségi kapitány erről büszkén beszélt a mérkőzést követő sajtótájékoztatón:

– A Szlovákia elleni meccs után javulnunk kellett, hiszen több időt tölthettünk a játékosokkal. Ma az tehetett minket különösen elégedetté, hogy sok gólos vezetésnél a csapat ugyanúgy játszott tovább, mintha 0-0 lett volna az eredmény. Ha ezt megkapod edzőként, akkor ez megmutatja a játékosok értékeit, és azt, hogy az alázat, a csapat iránti tisztelet alapvető náluk, és ezt nagyon jó volt látni.

A portugál válogatott minden szempontból hibátlan a selejtezőkön, hiszen valamennyi mérkőzését megnyerte, és még csak gólt sem kapott, a hat meccsen viszont szerzett 24-et! Bár papíron még lecsúszhat a harmadik helyre, de ez több mint valószínűtlen, akár minden pénzt fel lehet tenni a továbbjutására, hiszen öt ponttal előzi meg a második Szlovákiát, nyolccal a harmadik Luxemburgot, Izland és Bosznia-Hercegovina pedig lényegében kiesett már a versenyfutásból. Luxemburg még reménykedhet, igaz, nem ilyen teljesítménnyel, amit a szövetségi kapitánya, Luc Holtz is elismert:

– Csak keresem a megfelelő szavakat a ma esti meccs után: gyötrődés, csalódottság. Az érzés szörnyű. Nem voltunk jók, semmi sem működött a játékunkban, sem technikailag, sem sebességben. Előtte mondtam, hogy nem számítok pontokra, de minden meccs egy lehetőség az előrelépésre, velünk nem ez történt most, óriási a csalódás és a frusztráció. Teljesen lejátszottak minket a pályáról. Októberben két nagyon fontos mérkőzésünk lesz.

Bruno Fernandes fogadja a társakat a gólörömnél Fotó: AFP

Luxemburg októberben előbb Izlandra utazik, majd Szlovákiát fogadja a kapitány által említett két fontos meccsen, és ha összeszedve magát sikerülne ezeken legalább négy pontot szereznie, akkor a katasztrófális vereség ellenére akár a második helyre is felléphet, ha a szlovákok kikapnak Portugáliában, ahogyan megtették ezt hazai pályán az előző fordulóban.

Ezt a portugálok elleni vereséget Liechtenstein ellen készült feledtetni a szlovák csapat, és bár a júniusi vaduzi kínkeserves 1-0 fényében nem számíthatott könnyű feladatra, a 6. percre eldőlt a meccs: ennyi idő alatt Szlovákia háromszor volt eredményes, a harmadik gólt egyébként a korábbi ferencvárosi légiós, Robert Mak lőtte. Hat perc után 3-0, és ez lett a vége is. A folytatásban a szlovákok visszavettek a tempóból, járatták a labdát, nem erőltették a gólszerzést – a három pont így is zsebben volt.