Egy mosdószünet és a Williams nővérek is kellettek a US Open megnyeréséhez

Coco Gauff ezt megelőzően egyszer járt ilyen magasságokban egy Grand Slam-tornán, de a 2022-es Roland Garroson két sima szettben kikapott a földkerekség akkori legjobb női játékosától, Iga Swiatektől. Az ifjú amerikaira a US Open szombati fináléjában sem várt könnyű feladat, hiszen a leendő világelsővel, Arina Szabalenkával nézett farkasszemet. De nem ijedt meg a kihívástól, mert – mint azt a döntő előtt elmondta – immáron elég érettnek érzi magát a győzelemre.

Gauff családja előre tudta, hogy Coco bajnok lesz. Fotó: EPA/Will Oliver

A mérkőzésen pedig bizonyította, hogy nem a levegőbe beszélt. A 6:2-re elveszített első játszma után sem tört össze, hanem hogy idegességét legyőzze, kiment a mosdóba, ahol azzal nyugtatta magát, hogy ez is csak egy ugyanolyan meccs, mint a többi, és most a nulláról futhat újra neki. Így is lett. Szabalenka játéka szétesett, Gauff pedig ezt kihasználva 6:3, 6:2-vel megnyerte következő két szettet és ezzel együtt a US Opent.

– Ez rengeteget jelent nekem, bár még kicsit sokkos állapotban vagyok. A Roland Garros döntőjének elvesztése után összetörtem, de végül rájöttem, hogy Isten megpróbáltatások és kihívások elé állít, ezek pedig még édesebbé tették a későbbi győzelmet – fogalmazott a díjátadón.

– Ma annyira jól játszottam, amennyire csak tudtam. Egyszer pedig bekapcsolódott a játékba a nézősereg is, akkor már tudtam, hogy győzni fogok – árulta el későbbi interjújában a 19 éves tornagyőztes, elismerve, hogy Szabalenkával az ereje miatt nehéz felvenni a versenyt. Gauff hozzátette, a rá nehezedő nyomás megviselte, és bár már Grand Slam-győztesnek mondhatja magát, még nem nevezné magát kész játékosnak.