Az FTC a tavalyi El-csoportkörre kapott először olyan ellenfelet, amelynek alacsonyabb volt az UEFA-együtthatója, ugyanakkor a török Trabzonspor tavalyi keretértéke meghaladta a zöld-fehérekét. Fordított eset is volt, 2019-ben a kalapbeosztás alapján a bolgár Ludogorec, a keretérték alapján viszont a Ferencváros volt erősebb.

Az viszont most fordul elő először, hogy mindkét szempont alapján a Ferencváros számít egy csoportkörös mérkőzés esélyesének. A szerb Csukaricski a negyedik kalapból érkezett az F csoportba, keretének összértéke (21,8 millió euró) pedig a ferencvárosi érték (48,2 millió) felét sem éri el.

A győzelem annál is inkább kötelező hazai pályán, mert a másik két rivális, az olasz Fiorentina és a belga Genk ellen a keretérték alapján bravúr kell majd az FTC-től, amelynek kimondott célja a továbbjutás, azaz az első két hely valamelyikének elérése. Ehhez aligha fér bele, hogy a leggyengébb résztvevő ellen, hazai pályán rögtön botlással kezdjen a Ferencváros.

Csukaricski: nemzetközi sikerek nélkül

A szerb klubfutballról hagyományosan a Crvena zvezda és a Partizan ugrik be a futballrajongóknak. Előbbi kiemelkedett a tavalyi idényben a szerb Szuperligából, s be is jutott a Bajnokok Ligája-csoportkörbe. A Partizant viszont a Topolya és a Csukaricski is megelőzte a legutóbbi bajnokságban. A TSC végül az Európa-liga csoportkörében szerepelt, a Csukaricski pedig a Kl-főtáblán, miután idénybeli egyetlen selejtezős párharcában, az Európa-liga-selejtező rájátszásában a görög Olympiakosz ellen simán, 6-1-es összesítéssel kikapott.

Figyelmeztető jel viszont, hogy amíg a Ferencváros a Nagyecsed elleni könnyed kupatovábbjutással hangolt a Kl-rajtra, a Csukaricski az elmúlt hét végén 2-1-re legyőzte a Crvena zvezdát a szerb bajnokságban.

A szerb klub először szerepel európai csoportkörben, korábban még az utolsó kvalifikációs körig sem jutott el, a 2016/17-es Európa-liga selejtezőjének második fordulójában például a Videoton ellen 3-1-es összesítéssel esett ki a Csukaricski.