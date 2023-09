Két magyar válogatott légiós is talált magának új csapatot

Némi megütközést okozott, amikor kiderült, a Ferencváros nem tart igényt válogatott középpályásának, Vécsei Bálintnak a szolgálataira. Maga a futballista is csalódottan vette tudomásul a klub döntését, és egészen mostanáig nem lehetett hallani róla. Idáig, ugyanis most a A japán labdarúgó élvonalban (J1 League) szereplő Vissel Kobe bejelentette, hogy szerződtette a harmincéves magyar futballistát, aki korábban Olaszországban és Svájcban is volt légiós. A 12-szeres válogatott játékos mezszáma a 6-os lesz a japán csapatban.

Fotó: Vissel Kobe

– A legjobbamat fogom nyújtani, hogy bajnokok legyünk, minden erőmet arra fordítom, hogy együtt jussunk fel a csúcsra! Hajrá, Kobe! – köszöntötte a szurkolókat Vécsei Bálint a klubhonlapon.

Vécsei az M1 aktuális csatornán elmondta, a japán bajnokság jó intenzitású, és decemberig tart, a szerződése is addig szól, de hosszabbítási opciót is tartalmaz. Hozzátette, a vasárnapi találkozón még nem játszik, a válogatott szünet után mutatkozhat be új együttesében. Elárulta, voltak megkeresései Európából és más, Európán kívüli kluboktól is, de a Vissel projektje és az egész ország nagyon vonzó volt számára, ezért döntött így.