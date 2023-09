Marco Rossit nem szomorítja el a csehek elleni döntetlen

– Nagyon kemény ellenfél volt a cseh válogatott, amelyről tudjuk, roppant erős csapat – mondta a szövetségi kapitány. – Összességében elégedettek lehetünk, persze van, ami ki kell majd javítani a játékunkban. Erre négy hét múlva, a következő edzőtáborban lesz is lehetőségünk, mert két nappal többet készülhetünk, mint most tettük. Emellett remélem, a sérültek közül többen is felépülnek, mert nem mindegy, hogy mennyi játékos ad merítési lehetőséget. Most sajnos Willi Orbánt muszáj volt lecserélni kisebb sérülés miatt, pedig alapszabály a futballban, hogy a védelem közepén nem cserélünk. A kapott gólt hiba előzte meg, de ez benne van a játékban, nem keresünk bűnbakot, jóban és rosszban is együtt vagyunk. Előre megmondtam, hogy nagyon kemény meccset játszunk majd a csehek ellen, és ha már nem tudtunk nyerni, örüljünk annak, hogy nem kaptunk ki, hiszen a héten a fontosabb meccset megnyertük.

Borítókép: Marco Rossit nem lepte meg a csehek keménysége (Fotó: Mirkó István)