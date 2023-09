Szoboszlai Dominik ezúttal hattal több embernek okozott örömöt

A szurkolók hosszasan ünnepelték a magyar válogatott tagjait, miután a csapat felkészülési mérkőzésen 1-1-et játszott Csehországgal. A legtöbben Szoboszlai Dominik mezére ácsingóztak, aki, miután odaadta valakinek azt, amelyikben játszott, kihozatott az öltözőből még féltucatnyit, és azokat is szétosztotta.

– Furcsa, hogy az emberek nyolcvan százaléka Szoboszlai feliratú vagy Liverpool-mezt visel, de gyerekként én erről álmodtam, így aztán nagyon örülök, hogy örömöt okozhatok másoknak – mondta a válogatott csapatkapitány a mérkőzés után az M4 Sport kamerája előtt.

– Ezért is készültem több mezre, és jó érzés, hogy most hat emberrel többnek okoztam velük boldogságot.

A szerbek elleni meccsen és most is érzékeltem, hogy az ellenfelek kiemelt figyelmet fordítanak rám, de ez nem gond, boldogulok ezzel. Nem akarom kiemelni magamat, ugyanolyan vagyok, mint a többi játékos a csapatban. Kemény meccs volt, de nincs is barátságos mérkőzés válogatottmezben. Sajnálom, hogy most nem nyertünk, de a héten a fontosabb meccset megnyertük. Nem foglalkozunk a vetélytársakkal, magunkra figyelünk, és várjuk a következő Eb-selejtezőn a szerbeket.

Fotó: Mirkó István

A magyar gólt Sallai Roland szerezte egy szép és gyors akció végén. Elismerte, nem ez volt a magyar válogatott legjobb teljesítménye:

– Sok hibával futballoztunk, nekem is akadt két nagy helyzetem, már az elsőből gólt kellett volna lőnöm. Nyerni akartunk, de a csehek erősek, sok a jó játékosuk, és csapatként is nagyszerűen működnek. A szerbek elleni mérkőzés sokat kivett belőlünk, fáradtak voltunk, ezért is csúsztak be a hibák a játékunkba.

Fotó: Mirkó István

Szalai Attila ezúttal magabiztosan futballozott, ugyanakkor elismerte, őt is kicsit megzavarta, hogy Willi Orbán lecserélésével Marco Rossi szövetségi kapitány kényszerűségből átszervezte a védelmet.

– Ilyen mérkőzésre számítottunk, tudtuk, ez nem lesz barátságos találkozó, címeres mezben mindenki kiteszi a szívét-lelkét a pályára. Ennek megfelelően játszottunk, kemény meccs volt olykor durva belépőkkel. Nem lehetünk elégedettek, mert a saját szurkolóink előtt nyerni szerettünk volna, ami sajnos nem jött össze, de szerintem a pozitívumok többségben vannak. A csehek megmutatták a képességeiket, de mi egységesen védekeztünk, bár Willi Orbán lecserélése okozott némi bizonytalanságot.

Borítókép: Szoboszlai Dominikre már nagyon figyelnek az ellenfelek (Fotó: Mirkó István)