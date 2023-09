Mourinho megmutatta az emberi oldalát a mészárlás után + videó

Az olasz labdarúgó-bajnokságban eddig botladozó AS Roma megemberelte magát, és ennek az Empoli látta a kárát. José Mourinho együttese 2006 óta először szerzett hét gólt olasz bajnokin, akkor a Cataniát tömte ki 7-0-ra. Az Empoli pedig először kapott ötnél több gólt egy Serie A-s meccsen.

Mourinho nem volt maradéktalanul elégedett Fotó: Friedemann Vogel/AFP

José Mourinho a meccs végén eltekintett a megszokott öntömjénezéstől, több perspektívát is megvilágított. – Jó teljesítmény volt, de nem érdemeltünk 7-0-s győzelmet. Az volt a célunk, hogy nyerjünk, hogy kényelmesen nyerjünk. Voltak hullámvölgyeink, beleértve az erőnlétet is, voltak olyanok, akik nincsenek abban az állapotban, hogy 90 percig magas intenzitással játsszanak. Sajnálom az Empolit, de ez a futball, és időnként 7-0 is előfordul. Még mindig láttam néhány olyan dolgot a csapatban, amelyek nem tetszettek az oldalvonalról, és később részletesebben kiértékeljük a meccset a munkatársaimmal – mondta már-már a hiperkorrektség jegyében Mourinho.