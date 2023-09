Sepsiszentgyörgyi bravúr a korábbi egyeduralkodó ellen

Pedig a nyár messze nem ígért hasonló fejleményeket. A Sepsi-SIC ugyanis négy román válogatott játékosát veszítette el, miután az illetékes játékosmenedzser a hirtelen feltőkésített konstancai ellenlábashoz irányította az „istállójába” tartozókat – a fegyelmezett költségvetésű klub pedig nem akart belemenni az árversenybe. Az amerikai légiósok évente zajló ide-oda vándorlása összességében nem okozott meglepetést, Háromszéken azonban új csapat építésébe kellett fogni, bár a bolgár válogatott dobógép Hrisztova és a belgákkal Európa-bajnokságot nyerő center, Mununga maradása jó kiindulási pontot jelentett. Az eddigi sikeres Euroliga-szereplés alapján mindenesetre úgy tűnik, a kísérlet nem reménytelen, a kőkemény sorozat pedig nemcsak egyedülálló élménnyel kecsegtet játékost és nézőt egyaránt, de remek felkészülési lehetőségnek is ígérkezik a hazai megméretésekre.

A két selejtező mérkőzésen mindenesetre két „félkész” csapat találkozott, az első, 59-54-es szentgyörgyi győzelemmel záruló találkozón látottakra jócskán ráillett az idényeleji jelző. A hazaiak mestere, a tíz éve Sepsiszentgyörgyön dolgozó Zoran Mikes a szűk előny ellenére is bizakodó volt a találkozó után a visszavágóra, mondta, néhány lépéssel biztosan előrébb tartanak a csapat összerakása terén. A boszniai szerb szakember jól ítélte meg a helyzetet, Rigában már egy hasonlóan jól védekező, de magasabb dobószázalékkal támadó Sepi-SIC-et láthattunk.

Az első, hullámzó színvonalú tíz perc után még két ponttal vezettek a hazaiak, de a második negyed elejétől már tartósan a vendég zöldeknél ragadt az előny, a csapatok 27-30-as állásnál vonultak szünetre. Elsősorban az új svéd üdvöske, Nyström triplái tartották játékban a Sepsi-SIC-et, és bár a 28. percben még egyszer egyenlített a Riga, a ritmust váltó háromszékiek a 36. percre már 11 pontos előnyre is szert tettek. Jöhetett az újabb fordulat, ám a nagyot hajrázó rigaiak csak felzárkózni tudtak 62-63-ra, a továbbjutási esélyeiket már korábban eljátszották. Jöhetett a féktelen ünneplés, amelyhez a maréknyi, csapatát Lettországba is elkísérő háromszéki szurkolótábor is jócskán hozzájárult. A klubvezetőket pedig már a folytatás anyagi terheinek kigazdálkodása foglalkoztatja, de a történelmi sikert természetesen nem adnák a legnyugisabb ősz kedvéért sem.

A meccs után a nyakkendőjét ronggyá gyűrögető Zoran Mikes további javulást ígért, amire szükség is lesz, hiszen sikerének köszönhetően a Sepsi-SIC az Euroliga főtáblájának A-csoportjában a török Fenerbahce, az olasz Schio, a spanyol Valencia és Zaragoza, a francia Lyon, a lengyel Lublin, illetve a DVTK HUN-THERM csapatával találkozik. Kezdés jövő héten Zaragozában, a két magyar identitású csapat első találkozóját pedig október 31-én játsszák a Sepsi Arénában.

Női kosárlabda, Euroliga-selejtező, visszavágó TTT Riga–Sepsi-SIC 62-63 (14-12, 13-18, 12-16, 23-17)

Riga, Rimi Olympic Centre, mintegy 500 néző (köztük közel két tucat sepsiszentgyörgyi szurkoló). Vezette: Lukasz Jankowszki (lengyel), Paulina Karolina Gajdosz (lengyel), Nemanja Ninković (szerb). Riga: Claveau 7/3, Lambert 6, Pulvere 7/3, Meskonyte 2, Otto 2 – Cohen 10, Jasa 17/9, Grausa, Petrus, Sila 9, Stepanova 2. Edző: Martins Gulbis. Sepsi-SIC: Gereben 6/3, Mununga 6, Nyström 21/12, Green 8, Hrisztova 16/6 – Cătinean 2, Janković 4, Akathiotou, Belegante, Dumitrescu, Mikes, Toma. Edző: Zoran Mikes.

Borítókép: A csapat és a szurkolók közös ünneplése (Fotó: Facebook/Sepsi-SIC)