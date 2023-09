Veszprémi erődemonstráció a Bajnokok Ligája-címvédő otthonában

A címvédő, Magdeburg ellen idegenben kezdte meg a szereplését a Bajnokok Ligájában a nyáron alaposan megerősödött Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapata. A hazaiak meccsre nevezett keretében nem szerepelt a sérült izlandi irányító, Gisli Kristjansson. A Veszprém nem számított a sérülése utáni rehabilitációját töltő Bjarki Mar Elissonra és a kapus, Nagy Benedekre.

Momir Ilics elégedetten szemlélhette az eseményeket Fotó: Nemzeti Sport /Szabó Miklós

Nagy iramban kezdődött a mérkőzés, Momir Ilics, a Veszprém edzője több variációs lehetőséget is kipróbált: Nedim Remili átlövőt és irányítót is játszott, Kentin Mahé a szélen kapott lehetőséget, a két alapértelmezett hármas védő a nyáron igazolt Ludovic Fabregas és Ligetvári Patrik volt. Fabregas és Remili összjátéka a francia válogatottban látottakat idézte, Agustin Casado irányító és lövő kedve is kiemelkedő volt. Ilics kedvére cserélhette, pihentette az embereit, a második sor, a beszálló csereemberek, például az orosz Koszorotov is kiemelkedően szálltak bele a meccsbe.

Remili keze nem lassult tavaly óta:

A hazaiaknál Michael Damgaard, Omar Ingi Magnusson és Felix Claar igyekezett leginkább lépést tartani a veszprémiekkel, akik a félidő hajrájában alakítottak ki egy megnyugtató, három gólos előnyt.

Labda volt a plusz héthez, de nem ezen múlott

A folytatás sem tűnt különösebben körömrágósnak. Pedig az első pár percben felzárkózott mínusz egyre a címvédő, de a Veszprém nem jött zavarba. A 42. percben először ment el öt góllal a magyar bajnok, Gasper Marguc újabb hibátlan hetesének köszönhetően. Hátul Ignacio Biosca és Rodrigo Corrales is megbízhatóan teljesített, Ilics csapata kézben tartotta az irányítást, és néhány Remili, Fabregas összjátékkal teljesen összekuszálta a magdeburgi védelmet.