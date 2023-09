Vezéráldozat – regény egy tragikus sorsú sakkozóról

Nehéz meghatározni a frissen megjelent könyv műfaját. A szerző, Novák Miklós, a Magyar Nemzet rovatvezetője szerint a Vezéráldozat cím regényt takar, és így is ajánlja olvasásra. Dacára annak, hogy létező személyiség, a tragikus sorsú sakkozó, Utasi Tamás ihlette, aki a nyolcvanas évek kiemelkedő tehetségű játékosa volt, és a könyvben sok a valós elem. Utasi Tamás például 1983-ban valóban megnyerte a magyar bajnokságot, az idézett játszmák és versenyeredmények valóságosak. Ugyanakkor a szerző nem a saját nevén szerepelteti, Halmosi Tamásként követhetjük életének egy szakászát, és a magánélete, betegségének kórképe és lefolyása már fikció, a képzelet szüleménye.

Fotó: Mirkó István

Novák Miklós a könyvbemutatón hangsúlyozta, a regényes interpretálásnak nem célja a burkolt felelősségre vonás, kizárólag azt kívánta bemutatni, hogy a versenysakk milyen próbatétel elé állítja a játékosokat, akik gyakran képtelenek feldolgozni a rájuk szakadó terhet, és elvesznek a játék végtelen birodalmában. Kocsis L. Mihály lektor szerint a könyv erénye, hogy a főhős nem a saját nevén szerepel benne. Nem szorosan egy személyhez kötődik, ezáltal szerinte általánosíthatóbbá válik az a mondanivaló, miliő, társadalmi és szakmai háttér, mely kirajzolódik belőle. Kiemelte: a sakk világa azért is érdekes, mert tele van extrém alakokkal, akik folyamatosan konfliktusba kerülnek önmagukkal és a társadalommal. A könyv másik, igazi pikantériáját az adja, hogy bemutatja, az adott társadalom miként viszonyul az egyénhez, egy extrém, nem beilleszkedő emberhez, aki ugyanakkor a dolgokat mégis előre viszi.

Novák Miklós (balról), Rónai Egon és Kocsis L. Mihály. Fotó: Mirkó István

Akadnak olyanok is, akik a saját nevükön szerepelnek a regényben, mint például az ATV műsorvezetője, Rónai Egon, aki a nyolcvanas években sportújságíróként lett akaratlanul is nagy hatással a főhős tragikus végkimenetelű sorsára. Ő úgy fogalmazott a bemutatón, hogy a furcsa szerkezetű és furcsa történetű regény egyrészt Utasi Tamás emléke előtt tiszteleg, másfelől a megrázó történet egy korszak sportvilágát is bemutatja. Nagy Ervin nemzetközi szintű versenysakkozó és pszichiáter, aki szintén saját nevén szerepel a könyvben, arról beszélt: a szélsőséges teljesítményekre képes emberek jellemzője, hogy bipolárisak, Utasi Tamás pedig konkrétan skizofréniás volt. Hozzátette: a betegség ilyen mértékű irodalmi megjelenítésével máshol még nem találkozott.

Novák Miklós társszerzője a Lékó Péterről írt portrékönyvnek (Sakkzseni), valamint a A magyar sport története című kötetnek. A Lapáton és a Fölpassz után a Vezéráldozat a harmadik prózai műve, amelyet a Magyar Sportújságírók Szövetségének Nagy Béla-programja támogatott, és 5490 forintért megvásárolható a Sakkvilág szerkesztőségében (1055 Budapest, Falk Miksa u. 10.), Ráckevén a Líra könyvesboltban (2300 Ráckeve, Kossuth L. u. 12.), valamint megrendelhető a novakmiklos.hu oldalon.

Borítókép: Novák Miklós dedikálta is a könyvét a bemutatón (Fotó: Mirkó István)