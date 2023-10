A havas eső sem állítja meg a Mecsek Enduro versenyzőit

Az alpesi és szlovéniai bike parkok mintájára találta ki a Mecsek Enduro Klub főszervezője, Rózsavölgyi Péter, hogy különleges hegyi kerékpáros versenyek formájában hozza össze a természetet a kerékpárosokkal és fordítva. Mint mondja, az ő versenyeiken vagy a klubhoz köthetően felbukkanó bringások tisztelik és vigyázzák is a környezetet, nagyrészt ennek is köszönhető, hogy mostanra hagyomány lett az elsőre sokak számára idegen kezdeményezésből.

– Amikor elkezdtük az első verseny szervezését, az erdészek és egyéb hivatalok nem igazán értették, mit szeretnénk, amikor az engedélyeket intéztük – idézte fel az Origó megkeresésére Rózsavölgyi Péter. – A Mecsek Enduro legnagyobb egyedisége ugyanis, hogy nálunk minden legális, itt nem üldözik a bringásokat, itt nincsenek szabálytalanul, engedély nélkül épített pályák. Sajnos a hazai szabályozások miatt nem igazán lehet itthon erdőben szabályszerűen bringázni, de nálunk ez megoldott, mert tökéletesen együttműködik kerékpáros egyesület, önkormányzat, erdészet és nemzeti park, hiszen mindenkinek közös érdeke, hogy sikeres legyen a rendezvény.

Komolyabb fennakadással azonban nem találkoztak az ötletgazdák, semmilyen bürokráciai akadály nem hárult eléjük, így 2016-ban már igazi versenyként rajtolhatott el a Mecsek Enduro, azóta pedig sorozattá nőtte ki magát, az előttünk álló hétvégén is megrendezik a sporteseményt. Az Origó honlapján két induló, Szarvas Szabolcs és Landi Gábor jelentkezik be a versenyről.

– Elég sokat elmond a verseny népszerűségéről, hogy az első száz hely alig fél óra alatt betelt – folytatta Rózsavölgyi. – Nagy esések? Hogyne lennének! Mindig fordul a mentő, de legtöbbször visszajön az ember begipszelt kézzel, vagy el sem megy addig, amíg le nem megy a verseny. Különleges eseményünk is volt már, egy lánykérés. Az egyik induló a célban kérte feleségül a barátnőjét, fantasztikus volt látni és helyszínt adni egy ilyen életre szóló történésnek. Arra is nagyon büszkék vagyunk, hogy minden évben van egy-egy olyan fiatal srác, aki 14 év alatti és szülői engedéllyel indul, mert még nem töltötte be az alsó korhatárt. Tavalyelőtt is volt egy ilyen indulónk, a hegyen két fok volt, szakadt a havas eső, de a kissrác felnőtteket megszégyenítő elszántsággal csinálta végig. Annyira élvezte, eszébe sem jutott feladni

A most hétvégi versenyre már nem lehet nevezni, de aki szeretné kipróbálni a profi pályákat, az év közben bármikor felkeresheti a Mecsek Enduro Klubot.

Borítókép: Sok izgalmat tartogat a verseny (Fotó: Koró Anna)