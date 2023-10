A Real Madrid reménysége Marokkó kedvéért épp most hagyja el Spanyolországot

Brahim Díaz karrierje több éves hányattatás után, úgy tűnt, idén nyáron egyenesbe fordult. A szélsőként és támadóként is bevethető gyors játékos 16 évesen lett a Manchester City játékosa csupán 200 ezer euró ellenében. A menedzsere nem csak akkor, három év múltán is ügyesen sakkozott. Mivel a futballista szerződése 2019 nyarán lejárt és a hosszabbítás bizonytalannak tűnt, a City 2019 januárjában 17 millió euróért eladta őt a Real Madridnak. Brahim Díaz nem tudott alapemberré avanzsálni a Realban, bár sokan irigyelnék azért, hogy másfél év alatt 22 meccsen is pályára lépett a királyi klubban.

Brahim Díaz, a Real Madrid reménysége Marokkóhoz húz (Fotó: AFP)

A Realnál nyilván láttak benne fantáziát, mert nem mondtak le róla végleg, csupán kölcsönadták a Milannak 2020 szeptemberében. A piros-feketéknél Brahim Díaz végleg bizonyított, kulcsjátékossá lépett elő, így senkit sem lepett meg, hogy a Real idény nyáron visszarendelte az immár 24 éves támadót, aki a Las Palmas elleni mérkőzésen nem csupán gólt szerzett, hanem a meccs emberévé választották.

Hogyan lehet a spanyol válogatott Brahim Díaz marokkói válogatott?

Brahim Díaz a spanyol drukkereknek mégis szolgált meglepetéssel. Már márciusban felmerült, majd utána is napirendre került, most pedig már tényként kezelhető, hogy noha 2021-ben bemutatkozott a spanyol felnőttválogatottban, mégis Marokkóhoz húz a szíve. Ez több kérdést is felvet.

Először is, a Spanyolországban, Málagában született spanyol válogatott labdarúgó miért akarna Marokkó színeiben szerepelni? Nos, közelebb kerülünk a válaszhoz, ha megjegyezzük, hogy a labdarúgó teljes neve Brahim Abdelkader Díaz. Az édesanyja ugyan spanyol, az édesapja viszont marokkói származású.