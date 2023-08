Jude Bellingham a kivétel, amúgy spórolnak a spanyolok

Csak 3,4 millió eurót költött a Barcelona

A Barcelona kevesebbet költött a nyáron, mint a Ferencváros... Egyedül Oriol Romeuért fizetett 3,4 millió eurót a Gironának. Kölcsönből visszatért Lenglet, Dest, Collado, González és Ezzalzouli, de Gündogan az igazán nagy fogás, aki szerződése lejártával ingyen érkezett a Manchester Citytől. Xavi a klub filozófiájának megfelelően a saját nevelésű fiataloknak is lehetőséget kínál, az utolsó felkészülési mérkőzésen például szóhoz jutott a csupán 16 éves Lamine Yamal.

Talán Ousmane Dembélé maga sem tudja, hogy mit akar (Fotó: AFP/Cesar Manso)

Mintha a Barcelona is kivárna még a nagy durranással, talán éppen ezt érzékelve jelentkezett be Neymar, de állítólag őt Xavi nem akarja, mert kimagaslóan magas fizetésével megbontaná az egyensúlyt az öltözőben. A Barcelonának van még egy elvarratlan ügye: Ousmane Dembélé. A francia csatár a télen már kikerült a keretből, aztán visszavették, de állítólag most tényleg távozni akar. A szerződése 2024 nyarán lejár, így ha a Barca pénzt akar érte kapni, még most kell őt eladnia. S az érte befolyó pénzből még lehetne venni egy középpályást, mert Busquets – hiába bírálták egyre többet – űrt hagyott maga mögött azzal, hogy Jordi Albával közösen, Messit követve az Inter Miamihoz igazolt.

Az Atlético az előző idényben csupán egy ponttal szorult a Real mögött a harmadik helyre, s szinte mindegy, hogy kik alkotják a keretet, amíg Diego Simeone az edző, a csapat veszélyt jelent a két óriásra. Simeone a tizenharmadik idényét kezdi meg az Atlético élén, ezzel mindenképpen rekorder a La Ligában.

Borítókép: Jude Bellingham talán inkább a Carlo Ancelotti utáni korszak meghatározó embere lehet (Fotó: Getty)