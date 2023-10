Izraelben játszó magyar futballista: Rakétázások korábban is voltak, de kivégzések nem

Mint arról folyamatosan beszámolunk, Izrael megtorló légicsapásokat indít, miután a Hamász terroristái legkevesebb több száz civilt gyilkoltak meg a hétvégén és több tucat túszt ejtettek a támadás során. Izraelben futballozik Koszta Márk, a Honvéd, a Mezőkövesd, az Újpest és a ZTE korábbi támadója, ő nyilatkozott a kialakult helyzetről a közmédiának.

Koszta Márk biztonságban van Izraelben. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Szerencsére itt északon nem történik semmi. Libanon felől volt egy kis fenyegetés, de nem történt semmi komolyabb – nyilatkozta a labdarúgó hétfő délelőtt az M1 aktuális csatornának telefonon. – Arra volt már példa tavaly is, amikor itt játszottam, hogy rakétáztak délen, de arra még nem, hogy terroristák betörtek volna Izraelbe és embereket raboltak el és végeztek ki.

A támadás után az izraeli futballbajnokságot azonnal felfüggesztették. Koszta Márk pedig szombaton reggel értesült arról, hogy a mérkőzésük elmarad és csak később tudta meg ennek az okát.

– Írták, hogy maradjunk otthon. Nem tudtam, mekkora a baj, később értesültem a médiából a helyzetről. Akkor azért kicsit pánikoltunk – nyilatkozta Koszta, aki több más külföldi játékossal egy épületben lakik Haifában, így velük beszélgetett a helyzetről. – A bajnokságról nem tudunk semmit. Egyénileg edzünk, konditermi tréningeket végzünk, de pályán nem tudunk edzeni. A mai napon láttuk, hogy az egyik csapat elkezdte az edzéseket, de nem tudom, hogy a héten mi lesz a fejlemény.

Koszta Márk kívánsága: Csak legyen béke!

Koszta Márk kérdésre válaszolva azt is elmondta, nem tud arról, hogy ki lehet-e a jelenlegi helyzetben lépni a szerződéséből, de erre nem is gondol most.

– Arra gondolok, hogy legyen béke itt Izraelben, legyen minden rendben és utána lehet beszélni a futballról – zárta a beszélgetést Koszta Márk.

A számos országban terrorszervezetként nyilvántartott Hamász szombaton indított támadást Izrael ellen több száz rakétával és fegyveres egységekkel, amelyek behatoltak izraeli településekre, több száz embert megöltek, százakat megsebesítettek és túszokat hurcoltak magukkal vissza, a Gázai övezetbe. Izrael hadserege vasárnap ellencsapással válaszolt, a harcok hétfőn is folytatódtak.

Borítókép: Koszta Márk veszélyes vizeken játszik (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)