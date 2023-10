Kirúgták a magyar kapitányt, akit három hete ünnepeltek az Eb-n

A hazai asztalitenisz-társadalomban nagy megrökönyödést váltott ki, hogy a szövetség nemrégiben megválasztott elnöksége a férfiválogatott munkáját segítő Aranyosi Pétertől és a női csapatnál dolgozó Bachman Pétertől is megvált úgy, hogy előtte a szövetségi kapitányokkal nem egyeztetett. A két kapitány, Muskó Péter és Bátorfi Zoltán értetlenül áll a döntés előtt, és ennek a Nemzeti Sportban hangot is adtak.

– Sem az eljárás módjával, sem az időzítéssel nem értek egyet, hiszen az olimpiai felkészülés hajrájában vagyunk – mondta három napja Muskó Péter, akinek irányításával férficsapatunk szeptember közepén szenzációsan szerepelt az Európa-bajnokságon; negyeddöntőbe jutott, ahol hajszál híján legyőzte a később aranyérmes, házigazda svédeket is.

S ma Muskó Pétert és Bátorfi Zoltánt is kirúgták. A menesztésüket Kovacsics Imre, a magyar szövetség júniusban megválasztott elnöke jelentette be sajtótájékoztatón. Az MTI kérdésére válaszolva a sportvezető azt mondta, az ománi versenyre pénteken utazó versenyzőket a volt válogatott, magyar bajnok Lindner Ádám kíséri el, és az olimpiai ciklus végéig ő irányítja majd a férfi nemzeti csapatot. A női kapitány személyét a jövő héten jelentik be, a szakmai bizottság már megtette javaslatait, a tárgyalások pedig még zajlanak.

Bátorfi Zoltán 2017 februárja, Muskó Péter 2020 áprilisa óta irányította a női, illetve a férfiválogatottat.

Kovacsics Imre struktúraváltással indokolta a döntést, ahogy fogalmazott: „Ez a stáb nem alkalmas azoknak a nagy ívű terveknek a megvalósítására, amelyeket kitűztünk magunk elé.”

Az elnök azt mondta, jövőre százéves lesz a szövetség, ők pedig szeretnék felépíteni a következő száz év alapjait, és ehhez új kezdet kell. Felidézte, hogy júniusi megválasztásakor megígérte: mindenhova elmegy az országban, ahova hívják, s az elmúlt négy hónapban, több mint 28 ezer kilométert megtéve, ezt be is váltotta. A tapasztaltak alapján szerinte minél több gyermeket kell bevonni a sportágba, az elmúlt 30-40 év viszonylagos sikertelensége pedig arra vezethető vissza, hogy a kiválasztás, a menedzselés és a szakmai munka valószínűleg nem volt megfelelő.

Azzal kapcsolatban, hogy a szeptemberi csapat Európa-bajnokság nyolcaddöntőjében a férfiak bejutottak a legjobb nyolc közé, ahol meccslabdájuk volt az elődöntőhöz, s ezzel az éremhez, Kovacsics Imre azt mondta: nekik ennél nagyobb céljaik vannak.

Szeretnék megerősíteni a szövetség anyagi forrásait és elérni, hogy Magyarország 2-3 év múlva Európában, 5-6 év elteltével pedig világszinten is meghatározó nemzet legyen a sportágban.