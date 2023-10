Merész kűrruhát választott a vb-ezüstérmes műkorcsolyázónő + videó

A 23 éves Loena Hendrickx a 2022-es pekingi téli olimpián a nyolcadik helyen végzett,tavaly ezüstérmes volt a monpellier-i világbajnokságon, idén Japánban, Szaitamában a dobogó harmadik fokára állhatott a vb-n, a finnországi, Espoo városában rendezett Eb-n pedig másodikként zárt. Kétségkívül napjaink egyik legjobb műkorcsolyázónője, minden versenyen éremesélyes azzal együtt, hogy az esélyeit jelentősen javítja az oroszokat „száműzetése” a nemzetközi versenyekről Oroszország ukrajnai agressziója okán. Hendrickx a múlt hét végén a Skate America Grand Prix-n is kiválóan szerepelt, olyannyira, hogy a rövid programban és a szabadkorcsolyázában is ő kapta a legmagasabb pontszámot, s 221,28 pontos „egyéni csúccsal” győzött. A rövid programjában pedig a merész kivágású, narancssárga kűrruhájával is magára irányította a figyelmet; ami a nemzetközi sajtóban is visszaköszön; a Sports.ru portál is kiemeli a parányi szoknyát és a mély dekoltázst.

Loena Hendrickx Forrás: X/ISU Figure Skating

Egy civil kép róla:

Forrás: Instagram/loenahendrickx

Loena Hendrickx a rövid programját Ofra Haza egyik számára adta elő (I’m nin’alu), és tripla flip, dupla Axel, valamint tripla Lutz, tripla toe-loop kombináció szerepel benne. Utóbbi nem sikerült teljesen tökéletesre, Hendrickx is elmondta, hogy küszködött vele, rizikós volt az új programjában éles helyzetben kipróbálni, de azért elégedett a végeredménnyel. A Nemzetközi Korcsolyázó-szövetség honlapján fellelhető nyilatkozatában a kűrruhája nem került szóba, pedig annak a története legelább olyan érdekes lenne, mint a tripla Lutz, tripla toe-loop kombinációé…

Loena Hendrickx elvárások nélkül korcsolyázott

– Sokat jelent számomra, hogy meg tudtam nyerni a versenyt, mert nehéz felkészülésen vagyok túl, a megszokottnál később kezdtem el. Elvárások nélkül jöttem ide, hogy egyszerűen csak újra élvezzem a korcsolyázást, és újra verseny üzemmódba kerüljek – fogalmazott a Skate America közösségi oldalán.

Borítókép: Loena Hendrickx a 2022-es pekingi téli olimpián (Forrás: Instagram/loenahendrickx)