Mentális betegség miatt lemondott posztjáról a holland sztárcsatár az Ajaxnál

A holland válogatott legjobb góllövői: 1. Robin van Persie 50 gól

2. Memphis Depay 44

3. Klaas-Jan Huntelaar 42

4. Patrick Kluivert 40

5. Dennis Bergkamp 37

5. Arjen Robben 37

7. Faas Wilkes 35

7. Ruud van Nistelrooy 35

9. Abe Lenstra 33

9. Johan Cruyff 33

Huntelaar Overmashoz és Van der Sarhoz hasonlóan ezer szállal kötődik az Ajaxhoz, hiszen játékosként ő is itt futott be, két részletben összesen 257 meccsen 158 gólt ért el a csapat színeiben. Később megfordult a Real Madrid, az AC Milan és a Schalke mezében is, utóbbi együttesnél Szalai Ádám csatártársa is volt.

Borítókép: Klaas-Jan Huntelaar a holland válogatott történetének harmadik legeredményesebb góllövője (Fotó: MTI/EPA/Vasszil Donyev)