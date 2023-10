Novak Djokovics telefonon kért tanácsot Fucsovics Mártontól

Novak Djokovics telefonál

Fucsovics az akadémián is kötött barátságokat, de akkori társaiból senki más nem jutott el a top 100-ig. A magyar játékosnak a mostani élmezőnyből is vannak barátai, a héten Pekingben rangos tornát nyert Jannik Sinner és az amerikai Frances Tiafoe is a legjobb cimborái közé tartozik.

De már az is előfordult, hogy Novak Djokovics hívta fel Fucsovics Mártont.

– Volt olyan, hogy otthon tévéztem, és egyszer csak csörgött a telefon, s láttam, hogy Djokovics hív. Még a Covid alatt szervezett egy teniszverseny-sorozatot, és az egyik pályaborításról érdeklődött – idézte fel Fucsovics, aki elárulta, hogy csodálja Djokovicsot, amiért harminchat évesen is a csúcson van.