A Ferrari és a Mercedes még marakszik érte, pedig „Verstappené az ezüst”

Max Verstappen (Red Bull) közelében még a madár se járt a hétvégén záruló Formula–1-es idényben. A 2023-ban harmadik világbajnoki címét besöprő holland pilóta mindössze három győzelmet engedett át a kollégáinak, kettőt csapattársának, Sergio Péreznek, egyet pedig a páratlan bravúrt végrehajtó Carlos Sainznak (Ferrari), aki a Red Bull versenyzőin kívül egyedüliként állt fel a dobogó legfelső fokára.

A Mercedesre és a Ferrarira még vár egy nagy összecsapás Fotó: MTI/Kovács Tamás

Verstappen pedig azzal, hogy a mezőny többi tagját folyamatosan oktatta, a királykategória legnagyobb alakjait több téren is túlszárnyalta. A győzelmi örökranglista harmadik helyére lépett fel (holtversenyben áll a szintén 53 győzelemmel büszkélkedő Sebastian Vettellel), egy évadon belül ő nyert a legtöbbször (eddig 18), a dobogós helyezések (20) terén sincs nála jobb, a leghosszabb győzelmi sorozat (10) is a hollandé, valamint az idén szerzett 549 pontja is rekord. Utóbbi ráadásul annyira magas szám, hogy ha a csapatok között egyénként versenybe szállna, simán elhappolná a konkurencia elől a második helyet, ugyanis az ezüst várományosának, a Mercedesnek csak 392 pontja van…

A Ferrarinál és a Mercedesnél szoros csatára készülnek

A konstruktőrök tabelláján természetesen nem lesz külön megemlítve Verstappen, így a hétvége legnagyobb kérdése az, hogy „helyette” melyik istállóé lesz a második pozíció. A pilóták versenyében már eldőlt az első három hely sorsa, a világbajnok után Pérez és Lewis Hamilton (Mercedes) következik, de a csapatok esetében az Ezüstnyilak mellett a Ferrari is esélyes az ezüstre.

Pedig a nyári szünetre már eldőlni látszott a csata, pilótái kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően a Mercedes 51 pontos előnyre tett szert az olasz riválissal szemben. A Monzába hozott fejlesztési csomagjának köszönhetően viszont megtáltosodott a Ferrari, Sainz már említett szingapúri győzelme mellett Charles Leclerc az elmúlt négy futamból háromszor is az első helyről indult, a két pilóta pedig a jó rajtpozíciókat négy dobogós helyezésre váltotta. A Mercedes előnye ezzel négy pontra olvadt, és a Ferrari lendületét tekintve Abu-Dzabiban fordulhat a sorrend.

A hétvége menetrendje Péntek: 1. szabadedzés 10.30, 2. szabadedzés 14.00

Szombat: 3. szabadedzés 11.30, időmérő 15.00

Vasárnap: Abu-Dzabi Nagydíj 14.00

A pilóták kiélezett csatára számítanak a két istálló között.

– Izgatottak vagyunk a ránk váró kihívás miatt – nyilatkozta a mercedeses George Russell. – Szoros lesz a harc a Ferrarival, segítheti őket, hogy legutóbb jó versenyük volt, de én jobban örülök neki, hogy mi vagyunk előrébb, mintha az ő cipőjükben járnánk. Tavaly nagyon gyorsak voltak itt, de idén már sokszor okozott meglepetést egy-egy csapat tempója egyes pályákon.

– Egyértelmű a cél, mindenki nagyon motivált, hogy legyőzzük a Mercedest – vallotta be Leclerc. – Lendületben vagyunk, de sok munka vár még ránk a hétvégén, és mindent tökéletesen kell csinálnunk, mert a Mercedes általában nagyon jól teljesít itt.

A negyedik helyért is nagy a harc a konstruktőrök versenyében, illetve a pilóták között is. A McLaren előnye jelenleg tizenegy pont az Aston Martinnal szemben (284-273), Sainznak és Fernando Alonsónak (Aston Martin) egyaránt kétszáz pontja van, Lando Norrisnak (McLaren) 195, de még akár a 188 ponttal bíró Leclerc is előre ugorhat a hétvégén.

A vb-pontversenyek állása 21 futam után (még 1 van hátra): versenyzők:

1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 549 pont

2. Sergio Pérez (mexikói, Red Bull) 273

3. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 232

4. Carlos Sainz (spanyol, Ferrari) 200

5. Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin) 200

6. Lando Norris (brit, McLaren) 195

7. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 188

8. George Russell (brit, Mercedes) 160

9. Oscar Piastri (ausztrál, McLaren) 89

10. Lance Stroll (kanadai, Aston Martin) 73

11. Pierre Gasly (francia, Alpine) 62

12. Esteban Ocon (francia, Alpine) 58

13. Alexander Albon (thaiföldi, Williams) 27

14. Cunoda Juki (japán, Alpha Tauri) 13

15. Valtteri Bottas (finn, Alfa Romeo) 10

16. Nico Hülkenberg (német, Haas) 9

17. Daniel Ricciardo (ausztrál, Alpha Tauri) 6

18. Csou Kuan-jü (kínai, Alfa Romeo) 6

19. Kevin Magnussen (dán, Haas) 3

20. Liam Lawson (új-zélandi, Alpha Tauri) 2

21. Logan Sargeant (amerikai, Williams) 1 csapatok:

1. Red Bull 822 pont

2. Mercedes 392

3. Ferrari 388

4. McLaren 284

5. Aston Martin 273

6. Alpine 120

7. Williams 28

8. Alpha Tauri 21

9. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Borítókép: Max Verstappen (balra), Sergio Pérez (háttal) és Charles Leclerc (jobbra) a Las Vegas-i Nagydíj eredményhirdetésén (Fotó: MTI/EPA/Etienne Laurent)