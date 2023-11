Miután a DVSC magához tért a sokkból, letámadással zavarta meg ellenfelet, sokszor sikeresen. Majd Bárány Donát finom sarkazással indított akciót, s ő is fejezte be azt, látványos csukafejessel szépített.

Dzsudzsák nem tudott gólt lőni, kikapott a Debrecen

Kis híján csatlakozott a látványos gólok szerzőihez Dzsudzsák Balázs és David Babunszki is. A DVSC csapatkapitánya szabadrúgásból a keresztlécet találta el, a Mezőkövesd északmacedón támadója a kezdőkörből ívelt kapura, s be is ment volna a labda, ha Megyeri nem ér vissza.

A második félidőben kevesebb lehetőség adódott a csapatok előtt, a 80. percben Dzsudzsák ziccerből kapu fölé lőtt. A hajrára megfogyatkozott a Mezőkövesd, Pillár Róbert kapta meg a második sárga lapját.

Az eredmény viszont már nem változott, a Mezőkövesd zsinórban másodszor is nyert a bajnokságban, s már a tizedik, azaz nem áll kieső helyen. Ez vasárnap még változhat, hiszen az utolsó Kisvárda fogadja a kövesdi sikerrel az utolsó előtti helyre csúszott ZTE-t.

A Debrecen maradt a tabella ötödik helyén, de a Diósgyőr és a Fehérvár sikere esetén az alsóházba is visszacsúszhat a forduló végére.