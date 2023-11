Vignjevics: Változtatni kell az Újpest mentalitásán

Újpesti gólérzékenység: 20-20 rúgott és kapott gól

Az Újpest eredményeit böngészve feltűnő, hogy a csapat ugyanannyi gólt rúgott, mint amenyit kapott, egyaránt húszat; hat győzelem, két döntetlen, három vereség a mérlege, így szerzett 11 forduló alatt húsz pontot, amivel a Ferencváros és Paks mögött a harmadik a tabellán. Vignjevics erre azt mondja, nem rossz, de persze ennél is többet szeretne.

A Fehérvárról szólva Vignjevics amondó, nem is érti, miért szerepel ilyen gyengén a Vidi, bár újabban javuló formát mutat.

– Vajon mi nem működött a klubnál, hiszen minőségileg kiemelkedő a játékoskerete? – teszi fel a költői kérdést Vignjevics. – Az utóbbi időszakban jó úton indultak el, legyőzték a Diósgyőrt, az MTK-t, a Kisvárdát is. Izgalmas, lüktető kilencven percre számítok szombaton. Már csak azért is, mert bár vesztes derbin vagyunk túl, ez mégsem vetett vissza bennünket. A játékosaim is tudják, ha valóban nagyot szeretnénk alkotni, a szombatihoz hasonló mérkőzéseken is helyt kell állnunk.