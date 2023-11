Zidane lehet a manchesteri megmentő? A francia már válaszolt

Erik ten Hag kijelentette, hogy ő küzdeni fog a helyéért, és bízik abban, hogy javítani tud a helyzeten. Az öltözőből szivárgó hírek szerint viszont néhány játékos egyáltalán nem lenne csalódott, ha a holland szakember távozna. A szereplés sem ad sok okot az örömre, ráadásul konfliktusok alakulnak ki az edző kedvencei és a többet kritizált játékosok között.

A klubvezetés néhány napja nyilvánosan kiállt Ten Hag mellett, akinek a szerződése 2025-ig szól. Persze jól tudjuk, ez egyáltalán nem jelent garanciát, hogy a holland addig valóban a kispadon maradhat.

Zidane lesz a Manchester United edzője?

Az angol sajtóban például már el is kezdődött a találgatás, hogy ki lesz Erik ten Hag utódja. Hasonló helyzetben már először dobták be Zinédine Zidane nevét. A korábbi francia labdarúgóklasszis edzőként is bizonyított, a Real Madrid kispadján három egymást követő idényben ünnepelhetett Bajnokok Ligája-sikert, más klubnál azonban még nem dolgozott.