Száz év néz le ránk, egy helyen a magyar jégkorong összes fontos serlege

– Száz év néz le ránk ezen a helyszínen, hiszen a Városliget legendás bölcsője a jégkorongsportnak, az első bajnoki mérkőzést és az első válogatott mérkőzést is itt rendezték, aztán volt itt Európa-bajnokság, és a legutóbbi Winter Classic 2016-ban – fogalmazott Misovicz Tibor, a Magyar Jégkorong Szöveség (MJSZ) alelnöke a szerdai megnyitón. – Tavaly elhunyt tiszteletbeli elnökünk sportotthona is volt a Városliget. Pásztor György köztiszteletben álló és elismert tagja volt a jégkorongsportnak, generációk legendája és példaképe, az ő emlékét megtisztelve és ápolva neveztük el róla az emléktárat. Egy olyan tér jött létre, amit a jégkorongot még nem ismerő korcsolyázók is örömmel és érdeklődéssel kereshetnek fel, és az emléktár is hozzá tud járulni ahhoz, hogy a magyar jégkorong hírét vigye.

Fotó: MJSZ/Madarász Milán

A tárlat közel ötszáz relikvián keresztül ismerteti a sportág kezdeteit, sikereit, legendás alakjait. A legrégebbi tárgy egy 1908-as korcsolyapálya-belépő, a legújabb pedig a magyar és a kanadai játékosok által aláírt mez 2023 májusából.

– Alapvető újdonság, hogy tematizált vitrinek mutatják be a sportág történetét, például a szapporói feljutást vagy a női válogatott mostani sikereit. Frissítettük a legendás párharcokat, és külön vitrint kaptak a játékvezetők is. A legbüszkébb a Bibi Torriani-díjra vagyok, amit az Ocskay család újra felajánlott számunkra. Jól néz ki együtt egy helyen a magyar jégkorong összes fontos serlege. Mindenki készséges volt és első szóra odaadta a saját emléktárgyát – mondta Kramer Ádám, az MJSZ alumni programjának vezetője.

A Nemzetközi Jégkorong Szövetségtől (IIHF) a Richard „Bibi” Torriani-díjat azok a játékosok kaphatják meg, akik egy nem kiemelkedő jégkorongos országban magas szinten űzték a sportot. A 2016-os évben a 2009-ben elhunyt ifj. Ocskay Gábor részesült az elismerésben.

Pásztor György korábbi válogatott játékos, a Magyar Jégkorong Szövetség tiszteletbeli elnöke tavaly életének 100. évében hunyt el. A Nemzetközi Jégkorong Szövetségben is jelentős feladatokat látott el. Az IIHF kongresszusain 1959-től 1982-ig képviselte Magyarországot. 1982-től 1994-ig az IIHF elnökségének volt tagja, és 23 éven át az orvosi és doppingellenőrzési bizottságát is vezette. 1994-ben az IIHF tiszteletbeli tagjának választották, 2001-ben pedig „A jégkorongsportban, a Nemzetközi Jégkorong Szövetségben és a jégkorongsport családjában szerte a világon kifejtett egyedülálló közreműködéséért” az IIHF Hall of Fame-jébe is bekerült.

A Pásztor György Magyar Jégkorong Emléktár a Városligeti Műjégpálya nyitvatartási idejében látogatható.

Borítókép: Nagyjából ötszáz emléktárgyat állítottak ki (Fotó: MJSZ/Madarász Milán)