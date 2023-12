Cristiano Ronaldo lehet 2023 legjobbja, és Varga Barnabás is a top tízben

Cristiano Ronaldo és Karim Benzema kedd este találkozott újra a pályán a szaúdi bajnokságban korábbról elhalasztott al-Ittihad–al Nasszr mérkőzés pótlásakor. A Real Madrid két korábbi klasszis támadója közül Ronaldo lehetett az elégedettebb a lefújás után, hiszen az al-Nasszr 5-2-re győzött, miután Benzemáék a 66. perctől emberhátrányba kerültek. Az al-Nasszrben ketten is dupláztak, a Liverpool korábbi sztárja, Sadio Mané és Ronaldo is kétszer vette be a kaput.

Cristiano Ronaldo feje még mindig aranyat ér. Fotó: EPA/RODRIGO ANTUNES

A 38 éves portugál mindkét találatát tizenegyesből lőtte, amivel átvette a vezetést 2023 legjobb góllövői között. Ronaldo már 53-szor volt eredményes a januártól december végéig terjedő időszakban, amivel már biztos megelőzte a második helyen holtversenyben álló Harry Kane, Kylian Mbappé párost, ők ugyanis már nem lépnek pályára idén. Gyakorlatilag már csak egyvalaki, az 50 gólos Erling Haaland előzheti meg Ronaldót, hiszen a norvég a Manchester Cityben még gyarapíthatja a góljai számát, de sérülés miatt kérdéses a játéka. Egy meccset ráadásul még az al-Nasszr is vív 2023-ban.

Varga Barnabás is a legjobbak között

Magyar szempontból szép eredmény, hogy Varga Barnabás is ott van a top tízben, jelenleg a kilencedik helyen áll az idén szerzett 38 góljával. Volt az évnek olyan szakasza, amikor a válogatott centere Ronaldót is megelőzte a ranglistán, ám Varga októberben megsérült, azóta csak kétszer lépett pályára, így számára az ősz második fele lényegében kiesett. Így sem panaszkodhat, még az előző idényben a Paks színeiben az NB I gólkirálya volt, a nyáron leigazolta a Fradi, amelyben 21 meccsen 17-szer volt eredményes, és idén a válogatottban is berobbant hét találkozón négy találattal.