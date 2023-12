Ellenfelek az Európa-bajnokságon: Németország, Skócia és Svájc

Elképesztően régóta várt erre a pillanatra a magyar labdarúgás. Utoljára az 1986-os mexikói világbajnokságra jutott ki egyenes ágon a magyar válogatott, és bár azóta két Európa-bajnokságon is részt vehetett, azokhoz pótvizsgára volt szüksége. Most végre ezt is elkerülte, ott lehetett szombaton este a neve a gömbök egyikében a jövő évi kontinenstorna csoportjainak a sorsolásán, egyike annak a 21 válogatottnak, amely már biztosan ott lesz nyáron Németországban.

és Dinnyés Márton érkezik a hamburgi sorsolásra Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

És így persze ott lehetett a magyar küldöttség is. Az UEFA protokollja alapján meghívót kapott a hamburgi ceremóniára minden résztvevő csapat szövetségi kapitánya (a mi esetünkben Marco Rossi), a csapatmenedzser (Tömő Attila), a válogatott sajtófőnöke (Szabó Gergő) és egy szövetségi elöljáró is. Ebben a szerepkörben Vági Márton főtitkár képviselte az MLSZ-t, amelynek elnöke, Csányi Sándor a FIFA Európából delegált alelnökeként alanyi jogon részt vehetett az eseményen, és rendszeresen tagja az MLSZ küldöttségének az ilyen eseményeken Berzi Sándor nemzetközi ügyekért felelős alelnök, Barczi Róbert sportigazgató, valamint Dinnyés Márton, az MLSZ kommunikációs osztályvezetője is.