Batman? Hannibal Lecter? A magyar származású gólvágó féltve őrzi titkát + videó

Érdekesség, hogy akad most is egy futballista, akinél a svéd és a magyar válogatottbeli szereplés is szóba kerülhet, hamarosan minden bizonnyal eldől ebből a szempontból a svéd utánpótlás-válogatott Sebastian Nanasi sorsa, akit idén a svéd bajnokság legjobbjának választottak.

Hogy került Gyökeres Viktor a Sportingba?

Gyökeres Viktor 2018-ban, tizenkilenc évesen került Angliába, ám a Premier League-ben egyszer sem lépett pályára, a Brighton a német, majd az angol másodosztályba is kölcsönadta, míg az utóbbi ligában szereplő Coventry 2021-ben meg is vásárolta a csatár játékjogát. Ott kiemelkedő 2022/23-as idényt teljesített, de a Coventry az élvonalba jutásért döntő meccsen elbukott a Luton Townnal szemben.

Gyökeres idénybeli 23 gólja viszont önmagáért beszélt, s végül a portugál élcsapat, a Sporting vásárolta meg. A magyar származású csatár a huszadik bajnoki címére hajtó sztárcsapatban sem rejti véka alá tudását. Az Európa-liga csoportkörében piros lapja és azt követő eltiltása ellenére három góllal járult hozzá a továbbjutáshoz, míg a Liga Portugal góllövőlistáján második helyen áll tíz találattal, a hétfői, Porto ellen 2-0-ra megnyert rangadónak is ő volt a hőse.