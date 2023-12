Marco Rossi elárulta, a keretből kik érhetnek fel Szoboszlai szintjére

Szóba került az is, hogy személyében van már igazi sztárjátékosa is a válogatottnak. Marco Rossi elmondta, szerinte kik érhetnek a Liverpool magyar játékosának a nyomába:

– Nagyon kíváncsian várom következő lépését, szerintem eljutott arra a szintre, hogy jobb csapatban is megállja a helyét. Biztos vagyok benne, hogy bárhol folytatja, nem fog csalódást okozni. Az sem kétséges számomra, hogy Schäfer András is képes lesz a legmagasabb szinten teljesíteni, ha az egészségi állapota engedi. Bízom benne, hogy most már végleg maga mögött tudhatja ezt a rendkívül nehéz időszakot.

A szövetségi kapitány említést tett a módszereiről, arról, hogy miért kell személyesen meccseket néznie, miért nem hagyatkozik a televízióra, de még azt is elárulta, hogy miért nem tagja a keretnek az MTK karmestere, Bognár István. A teljes interjút ide kattintva olvashatja el.

Borítókép: Marco Rossi és Szoboszlai Dominik ünnepelték a kijutást az Eb-re (Fotó: Origó/Csudai Sándor)