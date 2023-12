Marco Rossi: Arról álmodunk, hogy továbbjutunk a csoportból

– A B, a C és a D jelű csoport is erősebbnek tűnik, de ha arra gondolok, hogy megkaptuk az Európa-bajnokságot rendező németeket, akkor a mi helyzetünk sem könnyű. Fantasztikus játékosai vannak, akik a nagyszerű szurkolóik előtt mindent beleadnak majd. Szerintem mind a három ellenfelünk hozzánk hasonlóan úgy gondolkodik, hogy majd meccsről meccsre halad előre, mert nagyon kiélezettnek ígérkezik a harc a négy válogatott között. Korábban azt mondtam, szeretném elkerülne a minden bizonnyal visszavágásra éhes angolokat és az olaszokat. Utóbbiakat azért, mert ez az egy válogatott tudott az utóbbi másfél évben itt és ott is legyőzni minket.

Természetesen arról álmodunk, hogy továbbjutunk a csoportból, de ez álom és nem cél. Továbbra is muszáj két lábbal a földön állni, tudjuk, kik vagyunk, és van hova fejlődnünk.

Ma már senki sem jelentheti ki ki, hogy biztosan legyőz minket, büszkék lehetünk rá, hogy ide már eljutottunk, de nem szabad túl nagy terhet tenni a játékosokra, az elvárásokat a reálisan kell megfogalmazni.

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke, Csányi Sándor is elmondta a véleményét a sorsolásról és azt is elárulta, mit vár Marco Rossi csapatától a németországi kontinenstornán:

– Az a legfontosabb, hogy itt vagyunk és egyenes ágon kijutottunk. A korábbi Eb-kre vigaszágon, playoffon keresztül jutottunk ki, de most már ismerjük az ellenfeleinket, és van időnk felkészülni belőlük. A sorsolás olyan volt, mint amilyen általában egy sorsolás: lehetett volna jobb is, rosszabb is – kezdte értékelését az M4 Sportnak az MLSZ elnöke, akitől azt is megkérdezték, mi az elvárás a magyar válogatottól a németországi tornán.

– Abba a helyzetbe kerültünk, hogy jobban kell félni tőlünk, mint nekünk az ellenfeleinktől. Reméljük, hogy a jó sorozat folytatódik, hiszen stabil bázisra épül a válogatott, és megfelelően fel tudunk készülni a tornára. Ami az elvárásokat illeti, a kijutás volt az alapkövetelmény. Ezek után a minimumnak a csoportból való továbbjutást tűzzük ki, aztán a többit meglátjuk.

Borítókép: Marco Rossi és az Európa-bajnokság serlege (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)