Milák Kristóf nem veszi fel a telefont Sós Csabának

Hiába várták vissza az uszodába szeptemberben és tért volna vissza a versenyzéshez októberben, végül nem indult a világkupán. Sőt, mint azt Sós Csaba az ATV Egyenes beszéd című műsorában elárulta, még medencés edzéseket sem végez. – A hírek szerint már edz, de szárazföldi edzéseket végez, ezt a sportágat pedig a vízben űzik. Erre mondta Széles Sándor: a hal nem végez szárazföldi képességfejlesztést, mégis jól úszik – emlékeztetett a szövetségi kapitány.

Sós Csaba reménykedik Milák visszatérésében Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Miláknak az olimpiai aranyéremre is lenne esélye

– Neki nem ez lenne az utolsó nagy dobása, hiszen most lehetne a csúcson, ezért fájdalmas nekem, bármi is következik. Ha végigdolgozza a szezont és a világbajnokságot sem hagyja ki, akkor olyan időt úszott volna az olimpián, hogy még akkor is ő lett volna a beszédtéma, ha kilenc másodpercet futnak százméteres síkfutásban. Ez viszont már biztos nem történik meg – véli Sós Csaba, aki az elmúlt hónapok történéseinek ellenére sem tartja kizártnak, hogy Milák Párizsban olimpiai aranyat nyer. – Ha januárban komolyan beleáll a munkába, elképzelhető, hogy nyer, de nem olyan idővel, amit a képességei alapján benne van, amit én az álmaimban elképzeltem.

Az úszóválogatott szövetségi kapitánya elmagyarázta, félreértelmezték Wladár Sándornak egy korábban adott nyilatkozatát, miszerint a Magyar Úszószövetség elnöke azt mondta, hogy Milák tartozik Magyarországnak.

– Elnök úr szó szerint azt mondta: tartozik annyival magának és Magyarországnak, hogy lejár az edzésekre. Ezt a részt kihagyták belőle, és emiatt úgy tűnt, mintha az elnök azt mondta volna, hogy sikerrel vagy pénzzel tartozik – tisztázta az elmondottakat.

Sós hozzátette, bízik benne, hogy a fiatal klasszis visszatér, mert véleménye szerint vétek lenne elpazarolni az adományt, amit kapott. Ő azonban erre nem tudja rábírni, és még csak elérnie sem sikerül Milákot, mivel az olimpiai bajnok úszó nem veszi fel a telefont, ha ő keresi. A klubja, a Budapesti Honvéd SE elnökével viszont a jelek szerint továbbra is kommunikál Milák, és Gergely István bízik is benne, így továbbra is támogatják.

már nem főszereplő?

Az interjú során Hosszú Katinka visszatérését is megvitatták. A háromszoros olimpiai bajnok már elkezdte az edzéseket, de csak jövőre vállal versenyeket, és szeretne kijutni Párizsba, ehhez június 23-a előtt meg kell úsznia az A-szintet. Emellett akkor indulhat az ötkarikás játékokon, ha nem lesz nála két magyar úszónak jobb ideje az adott számban.

Sós Csaba csodálatra méltónak tartja, hogy az első gyermekének augusztusban életet adó Hosszú Katinka a hatodik olimpiáján is elindulna, ugyanakkor a szövetségi kapitány szerint az éremszerzésre már nincs sok esélye, hiszen közel másfél éve nem indult egy viadalon sem, illetve az utolsó versenyeken sem az látszott, hogy felfelé ívelne a pályafutása.

Amikor Sós Csabát arról kérdezték, örömmel tölti-e el Hosszú Katinka visszatérése, a szakember így felelt: – A legfontosabb, hogy ő boldog legyen. Mivel ez élsport, a legjobb úszók a legfontosabbak. Ő pedig szerintem már távol áll attól, hogy főszereplő legyen – közölte a kapitány, aki úgy látja, Kós Huberttől, Rasovszky Kristóftól, Márton Richárdtól, Németh Nándortól és Pádár Nikolett-től remélhetünk sikereket a jövőben.

Borítókép: Milák Kristóf a férfi 200 méteres pillangóúszás előfutamában a római vizes Európa-bajnokságon a Stadio Del Nuotóban 2022. augusztus 15-én (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)