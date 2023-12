Pesics elárulta, mit jelentenek Sztankovics atyai szavai

Dejan Sztankovics nem akart túl sokat elárulni arról, mivel tüzelte fel a Ferencváros játékosait a félidőben, de látszólag hatottak a szavai. A szinte végig egygólos hátrányban lévő zöld-fehérek a csütörtöki, Csukaricski elleni Ekl-mérkőzés végéig keményen küzdöttek, aminek egy fordítás formájában meglett az eredménye. Bár a lefújás óta a 98. percben esett gól „elkövetője”, Alekszandar Pesics kapta a legnagyobb figyelmet, a szerb támadó a Nemzeti Sportnak adott interjújában arra utalt, inkább honfitársa és edzője, Dejan Sztankovics érdemel elismerést.

Alekszandar Pesics volt a szerbiai találkozó hőse Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

– Próbált a lelkünkre hatni. Nem részletezném, mit mondott, ő is arról beszélt, ami akkor elhangzott, az az öltöző belügye. Annyit elárulhatok, súlyos témákat pendített meg. Próbáltuk magunkba szívni a szavait, és

jól jellemzi a mentalitását, ahogyan cserélt. Kockáztatott, nem is keveset, és végül bejöttek a húzásai.

Lehet, hogy a szakmai stáb a kispadon nem élvezte a mérkőzést, vagy hogy a szurkolók el tudtak volna képzelni könnyedebb csütörtök esti győzelmet is, de én végül is úgy vagyok vele, a lényeg hogy nyertünk. Most csak a három pont számított – emelte ki Pesics.

A megszerzett három pontnak valóban nagy jelentősége volt, vagyis lehet a jövőben. Ezeknek köszönhetően a Ferencvárosnak esélye nyílt arra, hogy az F csoport első, esetleg második helyén végezzen, vagyis továbbjusson. Előbbihez a zöld-fehéreknek győzniük kellene másfél hét múlva a Fiorentina ellen, utóbbihoz egy döntetlen is elég lenne. Pesics megígérte, minden erejüket bevetve rohamozzák majd meg az olaszok kapuját, elképzelhetetlennek tartja, hogy döntetlenre játszanak. Főleg haza.

– Ha tovább akarunk jutni, a Fiorentina ellen is győzelemre kell törekednünk. Nem lehet úgy nekivágni egy mérkőzésnek, hogy elég a döntetlen. Aki valaha is játszott, tudja, egyetlen futballista sem megy úgy ki a pályára, hogy ne szeretne győzni. Ráadásul a Groupama Arénában fogadjuk az olaszokat, erősek, egyértelműen ők a csoport legjobbjai, mégis megfoghatjuk őket. De addig sok mérkőzésünk van még, egymást követik a találkozók, a Mezőkövesd elleni elmaradt találkozónkat is pótoljuk. Fontos lenne, hogy végre a bajnokságban is elkezdjünk újra győzni.

Borítókép: Dejan Sztankovics és Alekszandar Pesics (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)