Méghogy Szoboszlai Olaszországban! Spalletti tudja, hogy mit beszél?

– Figyelemmel kísérem munkáját. A külföldön dolgozó olaszoknak mintha eggyel több sebességi fokozatuk lenne – mondta a Hír Tv-nek adott exkluzív interjúban Luciano Spalletti. Az olasz válogatott szövetségi kapitánya meg is indokolta, mire gondol. Szerinte azok az olasz szakemberek, akik külföldön is megfordultak, megismertek egy új közeget, abba bele is illeszkedtek, s ez az alkalmazkodási képesség a munkájukra is jótékony hatással van. Ez persze magára Spallettire is érvényes, hiszen öt éven át dolgozott Oroszországban, a szentpétervári Zenitnél többek között Huszti Szabolcs edzője volt.

Luciano Spalletti a sikerek mellett viharos időket is megélt a Napoli vezetőedzőjeként Fotó: AFP

A 2024-es Európa-bajnokság csoportjait szombat este sorsolják ki, a magyar válogatott a második kalapból várja a ceremóniát, és akár a csupán a negyedik kalapba került Olaszországgal is összekerülhet.

Eb-sorsolás: Marco Rossi csapata kemény ellenfél lenne

Luciano Spalletti kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy szeretné-e elkerülni Marco Rossi csapatát.

– A saját utunkat fogjuk járni, ahogyan Marco is, de biztosan kemény ellenféllel kellene megküzdenünk, ha összekerülnénk.