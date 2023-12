Cseri Tamás nem az a szorongó típus; a Mezőkövesd 32 éves középpályása, a janicsár külsejű, technikás labdarúgó kijelentette, hogy a csapata biztosan nem távozik pont nélkül az Üllői útról. A négyszeres válogatott, 2020-ban az NB I-es szezon legjobbjának választott játékos a matyóföldiek kiváló fővárosi mérlegére alapoz: a Mezőkövesd a szezonban még nem kapott ki budapesti együttestől. Az Újpest ellen 1-1 és 4-0 lett a végeredmény, az MTK-val szemben 1-0-ra nyert Kuttor Attila alakulata. Ugyan a tabella utolsó előtti helyén szerénykedik a Kövesd, Cseri nagyra törő tervekkel várja az Üllői úti mérkőzést, és ezt meg is osztotta a Metropollal: –

Meglehet, sokan meglepődnek, de a győzelem reményében lépünk pályára a Groupama Arénában. Noha a Fradi a legutóbbi három bajnokiján csak egy pontot szerzett, de ez nem téveszt meg bennünket. Minden csapatnál van hullámvölgy, ez igaz Dibusz Dénesékre is, de nem ellenünk fognak javítani, aligha távozunk vereséggel Budapestről. Főleg akkor nem, ha szerb támadónk, a Belgiumot és Kínát is megjárt Sztefan Drazsics ismét felhúzza góllövő futballcipőjét, azaz tartja kiváló formáját.

Cseri Tamás (jobbra) le akarja győzni a Fradit a Groupama Arénában (Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba)

Ha már a forma jött szóba, a Ferencváros látványos lejtmenetbe került az utóbbi négy NB I-es mérkőzésen.

Az NB I-ben a Kecskeméttől és a Fehérvártól kikapott, a Puskás Akadémia ellen döntetlent játszott. A szerbiai siker után hazai fronton is javíthat, ráadásul hazai pályán léphet pályára. Még az is elképzelhető, hogy Katona Bálint is megmutatja magát a ferencvárosi közönségnek: a Népligetben nevelkedő játékos a Csukaricski ellen jól szállt be, rászolgált az edzője dicséretére. – Az apró részletek nagyon sokat számítanak, ezeken múlik egy meccs vagy éppen az állásom. Külön kiemelném Katona játékát, aki lehet, hogy eddig nem játszott, de a mai este pontosan megmutatta, hogy lehet rá számítani – mondta Sztankovics a Fradi.hu-n.