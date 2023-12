Bár saját elmondása szerint minden mérkőzésen játszani akar, egy helyi lap, a Liverpool Echo a Vörösök játékosainak elmúlt hetekben nyújtott teljesítményét figyelembe véve felveti, hogy talán nagyobb rotációra lenne szükség a csapatnál.

Szoboszlai Dominik ki-, Harvey Elliott bekerülhet a kezdőcsapatba? Fotó: AFP/APA-PictureDesk/Severin Aichbauer

Mint írják, Alexis Mac Allisternek és Szoboszlainak a Liverpoolhoz való átigazolásuk óta bérelt helyük van a kezdőcsapatban, mellettük pedig általában Curtis Jones foglalja el a harmadik helyet a középpályán, míg Harvey Elliott, Ryan Gravenberch és Endo Wataru a kupameccseken kap játéklehetőséget. A cikkíró szerint Mac Allisternek egyértelműen pihenésre volt szüksége (aminek ékes bizonyítéka, hogy az argentin játékos a válogatott szünet után elaludt a csapatmegbeszélésen), miközben Gravenberch és főleg Elliott egyre jobban teljesít, utóbbi pedig a Premier League-ben is több szerephez juthatna, például vasárnap (15.00, tv: Match 4) a Fulham elleni bajnokin a kezdőbe kerülhetne – például Szoboszlai helyén, aki a Liverpool Echo szerint az elmúlt hetekben a megszokottnál gyengébben muzsikált.

Klopp örül, hogy nem kell győzniük

Persze erről nem ők, hanem majd az edzői stáb és Jürgen Klopp dönt. A német menedzser a fölényes siker ellenére is csak félig-meddig volt elégedett a látottakkal a csütörtöki LASK elleni Európa-liga-meccsen, amit a Liverpool 4-0-ra nyert meg. Az angol gárda ezzel csoportelsőként jutott a kieséses szakaszba.

– A legfontosabb, hogy a csoport élén állunk, és ez már nem is fog megváltozni. Sok pozitívumot tudnék kiemelni, de akadt egy-két dolog, ami nem tetszett, de ez megesik. Mint ahogy azt mindig elmondjuk, további fejlődésre van szükségünk. Már a szünet előtt le kellett volna zárnunk a meccset, de nem tettük meg. A védekezés rendben volt. És összességében fantasztikus, hogy négy-nullára nyertünk – húzta alá Jürgen Klopp. – Az utolsó meccsünk, az Union Saint-Gilloise elleni is fontos lesz. Természetesen meg szeretnénk nyerni ezeket a mérkőzéseket is, bár nem rossz kiindulópont, hogy nem kell győznünk. Az Európa-liga egyelőre véget ért, de januárban új sorozat kezdődik.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Fotó: AFP/Paul Ellis)