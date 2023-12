Lassan négy magyar csapat szerepelhet a Bajnokok Ligájában

Azt már hosszú évek óta megszokhattuk, hogy a Győr és a Ferencváros a női kézilabda Bajnokok Ligájában szerepel, a tavalyi idényben mindkét csapat bejutott a budapesti négyes döntőbe is. Idén a két zöld-fehér klub mellett a DVSC-nek is szurkolhatunk a BL-ben. A sorhoz lassan tiszteletbeli magyar csapatként odailleszthető a német Bietigheim, amelyhez Szikora Melinda és Faluvégi Dorottya után most is csatlakozott.

Faluvégi Dorottya is Háfra Noémi csapattársa lesz Bietigheimban (Fotó: SID)

A huszonöt éves átlövő a Győri ETO játékosa, ám a zöld-fehérek a 2023/24-es idény elején a montenegrói Buducnostnak adták kölcsön, amelynek színeiben szerepelt is ősszel a Győr és a Debrecen ellen is a Bajnokok Ligájában.