Szikora Melinda megpróbálja feldolgozni a történteket

Most épp itt van Magyarországon, itt is megvizsgálták, a diagnózist sajnálatos módon megerősítették. Jelenleg azon vagyunk, hogy minél előbb megtörténjen a műtét, majd mihamarabb visszatérhessen a pályára. Az ő hiányát biztosan megérezzük, mert nemcsak jó kapus, hanem jó személyiség is, minden világversenyen és selejtezőn ott volt velünk. De a sport ilyen, most az a dolgunk, hogy valahogy pótolni tudjuk.

Már megvan a helyettes

Egyelőre Bukovszky Annát hívtuk be a keretbe Melinda helyére, de rajta kívül ott van még Böde-Bíró Blanka, Szemerey Zsófi és Janurik Kinga is, igaz, utóbbi négy hete műtéten esett át, már gyógytornázik, de még nem lehet tudni, milyen állapotban lesz.

Ahogy szokott lenni, világverseny előtt mindig jönnek a sérülések, tavaly két balátlövőnk sérült meg, most két kapus. De bízom benne, hogy a maradék három hétben több kiesés már nem lesz, és ebben a három hétben lesz elég időnk, hogy felkészüljünk a világbajnokságra – mondta a kapitány, aki a szeptemberben megsérült Szöllősi-Zácsik Szandára sem számíthat a világbajnokságon.

A november 30-án kezdődő vb-n a magyar válogatott Paraguayjal, Kamerunnal és Montenegróval találkozik a csoportkörben. A továbbjutása esetén a Svédország, Kína, Horvátország, Szenegál négyesből kerül ki a további három ellenfele. Amennyiben a válogatott a középdöntős első két helyén végez, biztosan részt vehet a 2024-ben esedékes olimpiai selejtező tornán.