Kimászott a gödörből a Debrecen, fontos meccset nyert meg

A továbbjutás szempontjából talán ez lesz az egyik legfontosabb mérkőzés – így várta a Debrecen a Buducsnoszt Podgoricát. Az első négy fordulóban mindkét együttes egy győzelem mellett három vereséget szenvedett el, sikerét mindkét fél a nyeretlenül csoportutolsó IK Sävehof ellen zsebelte be. S a nyolcasból az első hat folytathatja.

A montenegrói gárda évtizedeken át az európai női klubkézilabda megkerülhetetlen tényezője volt, kétszer (2012, 2015) nyerte meg a Bajnokok Ligáját, az azóta megszűnt Kupagyőztesek Európa-kupájában háromszor, míg az IHF-kupában egyszer volt aranyérmes. Az örökös montenegrói bajnoknál ma már szerényebb a büdzsé, ám továbbra is biztos tagja a BL-mezőnynek. A magyar válogatott Háfra Noémi is a podgoricai együttes játékosa, de van török, brazil, francia és bolgár légiósa is a csapatnak.

A Debrecennek nem sikerült jól a BL-főpróba, hiszen szerdán az NB I-ben 30-23-ra kikapott Mosonmagyaróváron, ám ma ötgólos győzelmet aratott, gyakorlatilag végig vezetve, 12-10-es félidő után 27-22-re nyerte meg a fontos összecsapást a Buducsnoszt Podgorica ellen. A mérkőzés legeredményesebbjeként Töpfner Alexandra tizenkét kísérletből tíz gólt szerzett, Hámori Konszuéla ötször volt eredményes, akárcsak a túloldalon Kalidiatou Niakaté, Ivana Godec és Adriana Cardoso de Castro. A vendégeknél Háfra Noémi kétszer talált be négy lövésből. A Debrecen kapusa Catherine Gabriel tíz lövést védett.

– Az előzmények ismeretében ez egy nagyon nehéz mérkőzés volt, de azt hiszem, elfeledtettük a szurkolótáborunkkal a szerdai fiaskót. Nagyon örülünk, hogy megszereztük a második győzelmünket, ami a jó csapatmunka eredménye – fogalmazott Szilágyi Zoltán vezetőedző.

Bordás Rékát egy hónapra kölcsönadja az FTC-Rail Cargo Hungaria Vácra a november 30-án kezdődő olimpiai kvalifikációs világbajnokságot és a magyar női kézilabda-válogatott érdekeit szem előtt tartva. Az elmúlt idényben Bajnokok Ligája-döntős zöld-fehér klub honlapjának szombati híradása kiemelte: a nyáron szerződtetett válogatott beállónak nem jutott sok játékidő a bajnokságban százszázalékos együttesben. „A magyar válogatott, s ezzel együtt Bordás Réka ugyanakkor kiemelten fontos feladat előtt áll, hiszen a világbajnokságon nyílhat lehetőség az olimpiai selejtezőn való részvétel kiharcolására. Az FTC ezt, vagyis a válogatott, a magyar kézilabda érdekét szem előtt tartva hozzájárult ahhoz, hogy játékosunk november 20-ig kölcsönben Vácott szerepelje” – áll a weboldalon.

Borítókép: A debreceni Haggerty Tamara (fent) és a montenegrói Kalidiatou Niakate a női kézilabda Bajnokok Ligája 5. fordulójában játszott DVSC Schaeffler–Buducsnoszt Podgorica mérkőzésen a debreceni Hódos Imre Rendezvénycsarnokban 2023. október 21-én (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)