A szexdoppingügyes ukrán teniszezőnőnek a kilencedik ellenfél már sok volt

Az Australian Openen ma az első női elődöntő nagy meccset ígért, hiszen a címvédő, második helyen kiemelt Arina Szabalenka a tavalyi US Open-győztes, negyedik kiemelt Coco Gauff-fal csapott össze, és szeptemberben New Yorkban a döntőben az amerikai éppen a fehéroroszt verte, hátrányból fordítva 2:6, 6:3, 6:2-re. Most is Szabalenka kezdett jobban, az első játszmában 5:2-re is vezetett, 5:3-nál adogathatott, de nem tudta lezárni a szettet, majd 5:4-nél a fogadóként jutott játszmalabdájával sem élt. Gauff egyre inkább játékba lendült, és egymás után kétszer is brékelve Szabalenkát 6:5-ös vezetésénél ő is adogathatott a szettért, ám ő sem járt sikerrel. Így 6:6-nál jött a rövidítés, ebben Szabalenka 5-1-re elhúzott, végül pedig 7-2-re bizonyult jobbnak. A folytatásban a 25 éves minszki teniszezőnek egyetlen brék is elegendő volt a diadalhoz a 19 éves amerikai ellen; 7:6 (7-2), 6:4-re nyerte meg a mérkőzést. Ezt megelőzően Szabalenka eddig egyetlen szettet sem vesztett az idei Australian Openen, és a mai, 1 óra 42 perces találkozója volt a leghosszabb.

Amíg az alsó ágon azok kerültek be a legjobb négy közé, akiknek a papírforma alapján illő volt, a felső ágon az első és a harmadik kiemelt, a lengyel Iga Swiatek és a kazah Jelena Ribakina is elvérzett, előbbi a harmadik, utóbbi már a második körben. Ám nem a legyőzőik, a cseh Linda Nosková és az orosz Anna Blinkova jutottak be a végjátékba, hanem a kínai Cseng Csin-ven és az ukrán Dajana Jasztremszka. A 21 éves Cseng esetében ez nem olyan nagy szenzáció, hiszen a 12. kiemelt, a 23 éves ukrán játékos viszont a tavalyi évet a világranglista 106. helyezettjeként zárta, most a selejtezőből indult, vagyis ma a kilencedik meccsét játszotta az idei tornán! Többek között ő ejtette ki a tavalyi wimbledoni bajnok cseh Markéta Vondrousovát, valamint a negyeddöntőben Noskovát is – a cseh szurkolók nem zárták a szívükbe. A főtáblán öt top 50-es ellenfelet győzött le!

4 - Dayana Yastremska is the 4th female player in the last 40 years to reach SFs at the AO after having defeated only top-50 opponents en route after Gabriela Sabatini in 1994, Martina Hingis in 1997 and Dominika Cibulkova in 2014. Response.#AusOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z5c8hsUDtg — OptaAce (@OptaAce) January 24, 2024

Bár Jasztremszka a selejtezőből érkezett az elődöntőbe, nem a semmiből jött, hiszen 2020 elején a 21., az év végén a 29. helyen állt a világranglistán. Ám 2021 elején „pikáns” doppingügybe keveredett. Az előző év végén, egy versenyen kívül adott vizeletmintájában a tiltólistán szereplő meszterolonra bukkantak. Jasztremszka azzal védekezett, hogy egy szexuális aktus okozta a vesztét, mert a korábbi barátja potencianövelőt használt, és ennek volt a hatóanyaga a meszterolon, amely növeli a tesztoszteronszintet. Azzal is érvelt, hogy a tiltott szert alacsony koncentrációban mutatták ki nála, a mintavétel előtt két héttel pedig negatív lett a tesztje, és felmutatott egy „igazolást”, miszerint a meszterolon valamilyen szennyeződésként juthatott a szervezetébe. A versenyzési engedélyét a doppingbotránya kirobbanásakor felfüggesztették, 2021 júniusában azonban felmentették a vádak alól. Ám a legjobbak közé nem tudott visszaérni, egészen mostanáig. Viszont ma az Australian Openen a döntőbe már nem tudott bejutni, mert Cseng Csin-ven 6:4, 6:4-re legyőzte. A krónikához hozzátartozik, hogy Jasztremszkát már a mérkőzés elején, majd később is ápolni kellett hasfalhúzódása miatt – a kilencedik mérkőzés már sok volt neki.

Eredmények, elődöntő, nők:

Szabalenka (fehérorosz, 2.)–Gauff (amerikai, 4.) 7:6 (7-2), 6:4

Cseng (kínai, 12.)–Jasztremszka (ukrán) 6:4, 6:4

