A tél nagy kérdése: Marco Rossi visz-e harmadosztályú játékost az Eb-re?

Az Angliában született Callum Styles a magyar nagymamája származása révén mutatkozhatott be a válogatottban még 2022 márciusában, s azóta ha éppen nem volt sérült, rendszeresen számított a játékára. Eleinte Styles az angol másodosztályból került be a nemzeti csapatba, amiben semmi meglepő nem volt, hiszen a Championship nemzetközi szinten is elismert bajnokság, korábban sok meghatározó magyar válogatott játékos szerepelt ott, elég csak Gera Zoltán nevét említeni.

Callum Styles harmadosztályú játékosként sem repül Marco Rossi válogatottjából. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Az angol harmadosztály, a League One azonban már más kategória. Bármely ország harmadik vonalából ritkán hívnak be bárkit a válogatottba, Styles azonban annak ellenére is élvezte Rossi bizalmát az ősszel, hogy vissza kellett térnie a harmadosztályú Barnsley-hoz, miután az előző idényt az angol másodosztályban töltötte a Millwall színeiben.

Marco Rossi bizalma töretlen maradt

A harmadosztályú Styles persze nem harmadrangú játékos, így gondolja ezt maga Rossi mester is, aki az ősszel abszolút alapemberként számolt a 23 éves középpályással. Styles szeptember óta mind a hat válogatott meccsen játszott, ebből ötön ráadásul a kezdőcsapat tagja volt. Ha a tavasszal is marad a Barnsley-ban, Rossi valószínűleg akkor is elviszi magával az Európa-bajnokságra.

Mennyi az ára Callum Styles klubváltásának?

Addigra azonban Styles már nem biztos, hogy harmadosztályú játékos lesz, a téli átigazolási időszakban újra téma a klubváltása. Az elmúlt napokban két angol másodosztályú klub, a West Bromwich Albion és a Birmingham is érdeklődött Styles iránt, akinek 2025-ig szól a szerződése jelenlegi csapatával. A The Yorkshire Post szerint van egy kivásárlási záradék a szerződésében, amit ha valaki kifizet, a Barnsley köteles elengedni őt. Ez a cikk alapján kétmillió font, azaz napi árfolyamon 882,5 millió forint.

Ennyi az ára annak, hogy ne legyen harmadosztályú futballista a magyar válogatottban az Eb-n. Kérdés, kifizeti-e valaki.

