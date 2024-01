Göröcs János nem ezt érdemelné! – méltatlan helyzet a legenda szobra körül

Egykor tízezrek tapsoltak neki és ünnepelték hétről hétre. Göröcs Jánost imádták Újpesten, de az ellenfél szurkolói is elismerték és tisztelték. A Dózsa aranygenerációjának meghatározó futballistája volt, ötször nyert bajnokságot, kétszer Közép-európai kupát, egyszer ezüstérmet a Vásárvárosok kupájában (egykor UEFA-kupa, ma Európa-liga) majd később edzősködött is a Megyeri úton. Nem túlzás azt állítani, megkérdőjelezhetetlen legenda ő a lila-fehér klub történetében. Titi, ahogy mindenki becézte, 81 évesen, 2020. február 23-án hunyt el – írja a Mandiner.

Göröcs János, az Újpest legendája (Fotó: MTI/Czimbal Gyula)

Az anyaegyesület, az Újpesti TE kitalálta, állít egy mellszobrot Göröcsnek. A kerületi önkormányzat segítségével a mű el is készült, tavaly ősszel már az avatóünnepség dátuma is megvolt, ám végül ezt lefújták. Az UTE Szilágyi-Tábor utcai utánpótlásbázisán helyezték volna el, a sportkomplexumban a focipályák mellé. A szurkolók megneszelték, hogy mit tervez a tornaegylet, s tiltakoztak ellene, ami eredményre vezetett, így egyelőre nem tudni, hol állítják fel szobrot, ami most egy újpesti raktárban pihen.

A drukkerek szerint a Szusza Ferenc Stadionnál van a helye, minimum a névadó és Bene Ferenc domborműve mellett, az öltözőépület bejáratánál. Az önkormányzat fizette a szobor költségét, de érezhették a vezetők is, hogy egy utánpótlásközpont nem méltó az adott személyhez, akinek elvileg szép és méltó emléket akarnak állítani, ezért lefújták az avatást.

Az Újpest FC nem vett részt ebben a projektben, de azért a klubnak van véleménye a szobor kálváriájáról.

– Ha rajtunk múlott volna, akkor mi Szusza és Bene domborművét sem egy szurkolóktól elzárt területre helyezzük, nem az öltözők bejáratánál állnának, hanem kint a Megyeri úton, a stadion előtt, hogy érezhessék a drukkerek szeretetét. Fotózkodhassanak, megsimogathassák a legendáinkat, és közöttük lenne a helye Göröcsnek is. A Megyeri úti pályán mi is csak bérlők vagyunk, de ha bármiben segíthetünk, megtesszük – nyilatkozta Pécsi Márk, az Újpest FC kommunikációs igazgatója.