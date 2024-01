„Szégyelljétek magatokat! Így kell tönkretenni egy meccset”

Idén először a spanyol minitorna mintájára már az olaszok is négycsapatos szuperkupát rendeztek, de végül Szaúd-Arábia fővárosában, Rijádban a hagyományos párosítás alakult ki a döntőre, azaz a bajnok Napoli és a kupagyőztes Internazionale mérkőzött a nevében még 2023-as Olasz Szuperkupa döntőjében. A trófea sorsáról egyetlen gól döntött, Lautaro Martínez a rendes játékidő hosszabbításában vette be az addigra már Giovanni Simeone kiállítása miatt tíz emberrel küzdő Napoli kapuját, így zsinórban harmadszor, összességében nyolcadik alkalommal az Inter nyerte meg az Olasz Szuperkupát.

Walter Mazzarri, a Napoli vezetőedzője az Inter elleni Olasz Szuperkupa-döntőn is rosszul viselte a játékvezető ténykedését (Fotó: AFP/Fayez Nureldine)

Ez még nem rekord, a Juventus kilenc győzelmet számlál, Simone Inzaghi viszont immár egyedüli csúcstartó, ötödször nyerte meg a szuperkupát vezetőedzőként, az interes triplázás előtt kétszer a Laziót is sikerre vezette.

– Nincs titok, nagyszerű csapatra van szükség, amilyen most az Inter, és amilyen volt a Lazio is – helyezte előtérbe Inzaghi a játékosait. – Talán hamarabb is betalálhattunk volna, de a Napoli nagyon szervezetten játszott.